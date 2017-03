Aguirre: «En aquella época yo estaba haciendo hospitales»

La expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre salió al paso de las nuevas revelaciones de la trama 'Púnica' y eludió su responsabilidad porque en aquella época tenía otras ocupaciones. «Es verdad que he sido presidenta y podía haberme ocupado de la financiación. No lo hice porque había cuatro personas que se ocupaban de ello: el tesorero, el secretario general, el gerente y el contable. Yo me tenía que ocupar entre otras cosas de construir 12 hospitales, los más humanizados de todos». Precisamente, aseguró que por no haberse ocupado de la financiación decidió «dimitir por la culpa 'in vigilando'».