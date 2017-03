El PP intenta diluir la investigación de su financiación en el Congreso

madrid. Sin más evidencia que su propio convencimiento, Juan Carlos Girauta creyó la semana pasada que el PP accedería a registrar una iniciativa conjunta para crear una comisión parlamentaria que investigue la financiación de los populares. Las expectativas de Ciudadanos, sin embargo, se han visto nuevamente frustradas. Lejos de acceder a colocarse en el centro del debate, la formación conservadora propone una alternativa: si el Congreso quiere indagar, que examine las cuentas de todos los partidos.

No es exactamente a lo que el PP se comprometió con Ciudadanos en el pacto de investidura del pasado mes de agosto. En el apartado 98 de ese acuerdo, ambas fuerzas abogaban por «impulsar la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que permita esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones». Pero los populares hace tiempo que pretenden pasar la página de lo que consideran la «historia mala» del partido y no están dispuestos a abrir de nuevo la caja de los truenos de Luis Bárcenas.

Si el PP firmó tal cosa, es, como reconoce el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, porque «eran lentejas». O había pacto o el camino de Rajoy hacia su reelección quedaba bloqueado. Pero llegado el momento de comenzar a tramitar lo acordado, los populares buscan fórmulas para sortear aquellos puntos, como la limitación de los mandatos del presidente del Gobierno, que más les exponen.

El pacto es, sin embargo, el relato que sustenta a Ciudadanos en esta legislatura. De ahí que Albert Rivera haya decidido escenificar hoy en el Congreso el incumplimiento del PP. Rajoy tendrá que responder en la sesión de control al Gobierno la pregunta del líder de los liberales: ¿por qué se opone usted a la apertura de una comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP?

El portavoz parlamentario de los populares, Rafael Hernando, le proporcionaba ayer un argumento. La suya, recordaba, es la formación más «investigada por la justicia, la policía y Hacienda». Incluso por otros partidos que ejercen como acusación en causas de corrupción que afectan al PP. La situación no termina de ser justa a ojos de la primera fuerza política, que sostiene que nadie está libre de pecado y que el resto, sin citar a Podemos y el PSOE, están cuestionados por «recibir fondos procedentes de otros países» u obtener «condonaciones bancarias de créditos importantes».

Sin urgencia

Pero el PP no tiene la capacidad de frenar una acción coordinada de la oposición para investigar el 'caso Gürtel'. Al contrario de lo que ocurre en el Senado, en el Congreso la mayoría minoritaria del Gobierno no es suficiente. Todo dependerá, por lo tanto, de la voluntad política. Y no parece que haya urgencia en forzar a los populares. Ciudadanos se reunirá esta semana con PSOE y Podemos para buscar nuevas complicidades y los socialistas ya registraron la creación de esa misma comisión que pretenden los de Rivera. Pero aun así, no han resuelto cuándo llevarla a pleno. Mientras, el equipo de Pablo Iglesias espera prudente a conocer el texto alternativo del PP. «Investigar a todos puede ser buena idea», aseguran en su entorno, aunque siempre y cuando los populares no desvíen el foco de lo importante: «son el partido más corrupto de Europa».