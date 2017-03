El Gobierno dice que no van a ningún sitio por más que corran

barcelona. La desconexión exprés que preparan los independentistas recibió el rechazo de la oposición en Cataluña y de las principales fuerzas del resto de de España. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió a los independentistas de que no van a «ningún sitio por mucho que corran» con el proceso secesionista. A su juicio, Junts pel Sí y la CUP «silencian» a su Parlamento, y viven «en una realidad paralela». Sáenz de Santamaría acusó desde el Senado a los secesionistas de haber emprendido una «huida hacia adelante» sin contar con apoyo social y sin respetar siquiera sus instituciones.

Para el PSOE, la decisión es un «gravísimo error» que no lleva a ninguna parte, es un «suma y sigue contra la ley, la Constitución y el criterio de una parte importante del Parlamento autonómico». Podemos también señaló que las soluciones unilaterales sólo favorecen el enconamiento y la crispación en Cataluña e insistió en una solución dialogada que permita que los catalanes se pronuncien en referéndum. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, apuntó que el secesionismo, tras el «enésimo atropello», ha llegado «a un punto» en el que no solo desobedece las leyes del Estado sino también las leyes catalanas.

Desde Cataluña, Ciudadanos y el PP avisaron que si la propuesta de reforma sigue adelante presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional. El PSC y también los populares, además, avanzaron que no participarán en la futura ponencia para reformar el reglamento. «Ya no respetan nada. Ni la Constitución ni el Estatut ni el reglamento de la Cámara catalana», afirmaron en Ciudadanos. «Hablan de 'love democracy', pero es evidente que no aman tanto a la democracia cuando no quieren que la oposición tenga la oportunidad de debatir y hacer enmiendas», apuntaron los socialistas. Para los populares, la iniciativa de los independentistas es la prueba de cómo se «ha degradado» la política en Cataluña.