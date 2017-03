Empieza el camino hacia la moción de censura en Murcia

PSOE y Ciudadanos empiezan esta mañana "el camino para trabajar por la gobernabilidad de la Región de Murcia", en palabras del secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, que esta mañana se reúne en el hotel Agalia de Murcia con el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, y los respectivos equipos de negociación de los partidos. "Tenemos una disposición total para avanzar en lo que sea posible en un acuerdo político para los próximos dos años, y ahora se trata de poner los pilares", aseguró Tovar a la entrada de la reunión, a la que no está invitado Podemos.

El equipo negociador del PSOE está formado por Rafael González Tovar, Presen López, Isabel Casalduero, Joaquín López y Emilio Ivars. Por su parte, el de Ciudadanos lo integran Miguel Sánchez, Juan José Molina, Miguel López Morell, Antonio Puche y Valle Miguélez.

La reunión se produce tras dar Ciudadanos por roto el acuerdo de gobierno con el PP, después de que el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, fuese llamado a declarar ante el TSJ en calidad de investigado por el caso 'Auditorio' y que el PSOE anunciase que se dará 15 días para negociar una moción de censura.

"Está en juego el futuro y la estabilidad política de la Región", ha dicho el socialista, que ha manifestado que el PSOE "trabaja con cautela" y buscando el acuerdo.

Según ha manifestado, buscarán una "mayoría" que sustente un Gobierno para los próximos dos años. De hecho, este jueves los socialistas tienen previsto reunirse con Podemos en la Asamblea Regional.

El PP pide «prudencia»

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha pedido este miércoles "prudencia" ante las acusaciones al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, argumentando que "lo que no se puede es ajusticiar cuando lo que hay es Justicia", en relación al procedimiento abierto en el Tribunal Superior de la Región.

"Vamos a ver lo que deciden los jueces y no anticipemos para intentar sustraer lo que se ganó en las urnas", ha dicho en declaraciones a RNE, incidiendo en que "lo que hay que dar siempre es tranquilidad y estabilidad política a los ciudadanos.

La dirigente 'popular' se ha expresado así apenas unas horas antes de que se reúnan en Cartagena (Murcia) responsables de PSOE y Ciudadanos para estudiar la posibilidad de una moción de censura, dado que Sánchez se niega a dimitir pese a estar investigado en el 'caso Auditorio'. PSOE y Cs necesitarían también los votos de Podemos porque al PP le falta sólo un escaño para la mayoría absoluta.

El PP defiende a Sánchez y no prevé promover su relevo, porque considera que los investigados deben dimitir si se les abre juicio oral y además defiende que no se le acusa de corrupción. No obstante, Levy no ha precisado si el PP se plantea adelantar las elecciones en la Región.