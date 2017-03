Archivan una imputación por la agresión de Alsasua

La Audiencia Nacional revocó ayer el procesamiento de uno de los presuntos agresores de dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad navarra de Alsasua en octubre pasado. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal entiende que «burlarse de las víctimas» en el momento de los incidentes no encaja en los delitos que investiga la juez instructora Carmen Lamela: terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. No obstante, la sala sí confirmó el procesamiento de otros tres presuntos agresores, que se suman a otros tres ya acusados. El tribunal presidido por Ángela Murillo estimó el recurso de apelación de la defensa de Aritz Urdangarin pero no el de Ainara Urquijo, al entender que la frase «esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis», atribuida a ella, supuso amedrentar a los agredidos.