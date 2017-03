Rivera no pierde la «esperanza» de que el PP cambie de opinión en Murcia

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y en Ciudadanos no lo hacen. El partido de Albert Rivera sigue confiando en que el PP recapacite y releve al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, investigado por un presunto caso de corrupción. "No perdemos la esperanza de que el PP cambie de candidato", ha insistido este martes el presidente de la formación naranja.

Una decisión poco probable aunque no imposible porque los populares siguen apoyando a su barón sin fisuras y no se plantean esa opción "por el momento". Consideran que su imputación por el 'caso Auditorio' enjuicia un supuesto error administrativo, no delitos de presunta corrupción, y que el dirigente murciano no debe retirarse antes de que se le abra juicio oral. "El señor Sánchez dijo en campaña que si le imputaban dimitiría y no lo ha hecho", se ha quejado Rivera, que ha reconocido que el pacto que les unía a los populares en Murcia iba "razonablemente bien".

En una entrevista en Onda Cero, el líder centrista denunció la "doble vara de medir" del PP, ya que cuando los imputados son de otro partido, por ejemplo Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ve bien que se marchasen "porque eran del PSOE". "Ahora, aunque sean de Rajoy, tendrán que irse", ha defendido.

Ante la insistencia del popular de no dimitir y del partido de Mariano Rajoy de no presentar un candidato alternativo, las opciones de Ciudadanos se agotan y la evolución de los acontecimientos parecen empujarle a una simple elección: esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia decida si abre o no juicio oral contra él o plantear una moción de censura. Una alternativa que, aunque el propio Rivera no se ha atrevido aún a pronunciar en público, contemplan hoy con más fuerza. "Si el PP no tiene otro candidato habrá que buscarlo en la segunda lista más votada", ha advertido el dirigente liberal.

Moción de censura

El PSOE de Murcia, pisó ayer el acelerador y fijó un plazo de quince días para concertar la moción de censura, de la que comenzará a hablar en la reunión que mañana tiene previsto celebrar con Ciudadanos y el jueves con Podemos.

Los socialistas necesitan de ambas fuerzas para presentar la moción contra Sánchez y alcanzar 23 votos, frente a los 22 del PP. Según recoge el artículo 33 del Estatuto de Autonomía, debe ser propuesta por el 15% de los diputados regionales, esto es, siete de los 45 que conforman la Cámara murciana. "Si el PP se empecina en mantener a un imputado por cuatro delitos de corrupción y rompe el pacto, habrá que buscar soluciones", ha remarcado Rivera.