El PSOE presentará en quince días una moción de censura contra Sánchez

La continuidad del Gobierno del PP en Murcia está en el aire. El PSOE ha decidido dar un paso al frente contra Pedro Antonio Sánchez y fijar un plazo «prudencial» de quince días para concertar la moción de censura. «Hoy (por ayer) más que nunca, está justificada. Ya no hay más opciones», declaró ayer el secretario general del PSOE murciano, Rafael González Tovar.

La razón de la cautela del socialista, que se perfila como candidato a la Presidencia, es la complejidad de poner de acuerdo en un programa de gobierno a formaciones tan dispares como Ciudadanos, con la que se reúne mañana, y Podemos, con el que se verá el jueves.

El PSOE necesita de ambas fuerzas para presentar la moción contra Sánchez y alcanzar 23 votos, frente a los 22 del PP. Según recoge el artículo 33 del Estatuto de Autonomía, debe ser propuesta por el 15% de los diputados regionales, esto es, siete de los 45 que conforman la Cámara murciana. Ciudadanos no apuesta abiertamente por tumbar a Sánchez en la Asamblea regional porque la operación requiere del apoyo de Podemos y esto suscita enormes recelos en una formación que se considera antagónica a la de Pablo Iglesias. «Vamos a reunirnos con la segunda fuerza en la región para buscar posibles soluciones», insisten desde la dirección naranja, que también descarta la posibilidad de entrar en un hipotético Gobierno de coalición a dos o tres bandas.

Conscientes de que la mejor salida para sus intereses políticos es que el PP releve a Sánchez y presente un candidato alternativo, tal y como volvió a pedir ayer Albert Rivera, en este partido aún confían en que los populares opten por esta medida. «Puede pasar que Sánchez entre y salga más veces porque hay otros casos abiertos», les recordó ayer el líder centrista. Pero en el PP siguen apoyando a su barón sin fisuras y no se plantean esa opción «por el momento». Consideran que su imputación por el 'caso Auditorio' enjuicia un error administrativo, no delitos de corrupción, y que el dirigente murciano no debe retirarse antes de que se le abra juicio oral. Creen, además, que la crisis de confianza desatada con Ciudadanos no afectará al pacto nacional entre ambos porque «está en juego» la gobernabilidad de España.

En la formación liberal se agarran a que el propio Sánchez dijo que dimitiría si fuera imputado por corrupción. «La palabra personal que se incumple pone de manifiesto que el PP no es de fiar», sentenció su portavoz, Inés Arrimadas. La dirigente naranja denunció la «doble vara de medir» del PP, ya que cuando los imputados son de otro partido, como Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no quieren «esperar ni un segundo» para exigir su dimisión.