El Gobierno cree fracasada la última gira internacional del independentismo

De manera simultánea, mientras el Gobierno trata de salvar su 'operación diálogo' con la Generalitat, el independentismo busca la promoción de sus planteamientos fuera de España. La última parada del expresidente Artur Mas en la Universidad de Harvard, Boston, se suma a los intentos del Ejecutivo catalán por internacionalizar el proceso. El balance que manejan en la Moncloa, sin embargo, no resulta tan halagüeño para el movimiento secesionista.

Fuentes gubernamentales insisten en su apreciación de que la estrategia de lograr el reconocimiento exterior no le está funcionando a quienes persiguen la ruptura con España. Los viajes más recientes de líderes independentistas, argumentan en la Moncloa, no han tenido el impacto que podría esperar la Generalitat. Al mismo tiempo, subrayan en el Ejecutivo, que la UE siempre ha dejado claro en sus pronunciamientos públicos qué ocurriría con Cataluña en caso de abandonar el proyecto común.

Es por eso que el portavoz del Gobierno pedía ayer expresamente a las autoridades catalanas un ejercicio divulgativo, «no engañar a la gente y decir la verdad». Salir de España, recuerda Íñigo Méndez de Vigo, es dejar el club europeo.

El Ejecutivo se siente avalado por la retahíla de declaraciones que desde Bruselas establecen las complicaciones de Cataluña para volver a ingresar en la UE en caso de independencia. Así, en un almuerzo del Foro ABC, Méndez de Vigo destacaba que desde 2004 autoridades como Romano Prodi, Durao Barroso o Jean-Claude Juncker han subrayado que, tras la ruptura, el territorio catalán quedaría «fuera». Del mismo modo, el también ministro de Educación rescató las palabras del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, hace unos días y subrayó que «vulnerar la Constitución de un Estado miembro es vulnerar también el ordenamiento constitucional europeo».

Hace tiempo que en el Gobierno tratan de contrarrestar los mensajes posibilistas que llegan desde Cataluña y que confían en poder negociar con las instituciones comunitarias en caso de producirse la separación de España. Ya en la anterior legislatura, el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, trató de desmontar esta tesis. El actual portavoz se unía ayer a los intentos. «En Europa la gente es seria y aplica sus tratados», advirtió Méndez de Vigo, para quien no cabe la opción de que en la UE se entienda la vulneración de la ley.

Diálogo sin caducidad

Pero si la gira de los independentistas no termina de resultar, tampoco la operación del Gobierno para reconducir la deriva catalana parece estar funcionando. No era sencillo el encargo que Mariano Rajoy le hizo la vicepresidenta al inicio de su mandato. Limar asperezas con la Generalitat y rebajar las tesis secesionistas no es tarea que pueda cumplirse en cuatro meses. Y lo cierto es que hasta ahora no se ven los resultados.

Íñigo Méndez de Vigo señala, sin embargo, que el Gobierno ha tendido puentes tanto a las autoridades de Cataluña como a los ciudadanos y que su oferta no conlleva plazos. «Queremos establecer una relación directa con la sociedad para decirles que queremos solucionar sus problemas y dialogar sin fecha de caducidad», defendió.

Por ahora no hay día fijado para la reunión pendiente entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont tras el encuentro privado que mantuvieron el pasado 11 de enero. Pero el presidente catalán tiene previsto acudir a Madrid este mismo mes de marzo para la entrega del Premio Blanquerna.