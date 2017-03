Rajoy y Rivera tensan la cuerda del pacto

madrid. No es ningún secreto que entre Albert Rivera y Mariano Rajoy jamás ha existido una química extraordinaria. Su acuerdo fue de conveniencia y apenas transcurrido seis meses de la firma están al borde de la ruptura. El nulo desarrollo de los pactos que firmaron en agosto o la crisis institucional de Murcia han provocado para que los liberales se sientan el socio desairado. «Hay mayorías alternativas», dijo Rivera esta semana, mirando al PSOE. Este aviso es consecuencia de una larga serie de desencuentros entre ambos partido.

Techo de gasto. Ciudadanos ha mantenido siempre que el techo de gasto para los Presupuestos de 2017 debía aumentarse en 5.000 millones para que tuvieran cabida las medidas sociales de su acuerdo. Sin embargo, el Ejecutivo decidió hacer lo contrario, recortar en 5.000 millones el techo fijado en 2016, si bien la cifra se mantiene sobre lo realmente gastado en ejecución presupuestaria.

Salario mínimo. La necesidad de contar con el respaldo del PSOE para aprobar el techo de gasto llevó al PP a aceptar una subida del 8% del salario mínimo, que supuso su mayor alza en 30 años. Ciudadanos quedó nuevamente excluido del acuerdo mientras veía, además, como una de las medidas estrella de su programa, el complemento salarial, quedó devaluada y convertida en una ayuda para los trabajadores jóvenes.

Objetivo de déficit. El PP relegó de nuevo a la formación naranja a un segundo plano y pactó en exclusiva con el PSOE que las comunidades puedan tener un déficit del 0,6% este año. El equipo económico de Rivera reconoció entonces que se enteró por la prensa del acuerdo.

Impuestos especiales. El Gobierno cerró con el PSOE una subida, crear un nuevo gravamen para las bebidas azucaradas y elevar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas. Un plan para recaudar 4.800 millones al que Ciudadanos se opuso enérgicamente en un principio, aunque acabó por abstenerse en la votación porque esa subida impositiva formaba parte de una iniciativa más amplia que contenía aspectos cruciales para la formación, como la mejora de las condiciones de los autónomos.

Pobreza energética. El pacto sobre la financiación del bono social entre PP y PSOE, con la fotografía del ministro Álvaro Nadal y el portavoz socialista, Antonio Hernando, levantó ampollas entre los de Rivera que vieron a última hora incluida su propuesta cuando ya estaba todo el pescado vendido.

Amnistía fiscal. Ciudadanos se pasó todo noviembre reclamando a Hacienda que iniciara los trámites para recuperar parte de los 2.800 millones perdonados a quienes se acogieron a esa medida. Pero Cristóbal Montoro no compartía que esos trámites tuvieran que iniciarse antes del 30 de noviembre para no arriesgarse a que la Justicia considerara prescritos los casos. Aunque al principio esto no calmó a los liberales, finalmente tuvieron que plegar velas y aceptar la propuesta del Gobierno.

Cláusulas suelo. En enero, el Gobierno y el PSOE alcanzaron un acuerdo para la resolución del conflicto de las cláusulas suelo, que afecta a 1,2 millones de consumidores y que pilló por sorpresa a Ciudadanos, que se sumó al pacto después de comprobar como el bipartidismo le ganaba nuevamente la partida.