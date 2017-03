El Congreso busca el modo de forzar al Gobierno a cumplir sus requerimientos

madrid. Mariano Rajoy fue bien claro el pasado mes de diciembre cuando, durante una sesión de control al Gobierno, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le preguntó acerca de cómo pensaba aplicar las iniciativas que se aprueben en el Parlamento. «Aplicaré las que sean obligatorias», replicó. No es nada nuevo. La Cámara baja aprueba cada año cientos de propuestas sin carga normativa y requerimientos al Gobierno que, de inmediato, pasan a dormir el sueño de los justos. Ahora la oposición puede hacer que eso cambie, al menos en parte, gracias al impulso del PNV.

Los nacionalistas vascos registraron hace unas semanas un texto, que será sometido a votación del pleno mañana, para cambiar el reglamento del Congreso de los Diputados e intentar que las proposiciones no de ley, resoluciones y mociones dejen de ser lo que son ahora, flor de un día, logros efímeros que permiten a los grupos parlamentarios sacar pecho por el golpe moral asestado al Ejecutivo, pero de los que no se deduce jamás consecuencia alguna. La propuesta no garantizará en ningún caso que todo lo aprobado se cumpla, pero sí servirá para aumentar la presión al partido que ocupa la Moncloa. Se trata de establecer un mecanismo por el cual, durante el primer mes hábil de cada periodo de sesiones, el Gobierno deba remitir un «informe detallado» sobre las iniciativas sin rango de ley que hayan sido respaldadas por la Cámara en el periodo anterior, tanto en pleno como en comisiones, y sobre las que estuvieran pendientes de cumplimiento.

Un representante del Ejecutivo tendría que comparecer además en comisión, en concreto en la de Reglamento, para explicar el estado de las ya mencionadas proposiciones no de ley, resoluciones y mociones y para responder al requerimiento que puedan plantear los grupos respecto a cada una de ellas. Los nacionalistas sostienen que este mismo modelo ya está funcionando en la práctica en otras asambleas legislativas. Y la mayoría de fuerzas parlamentarias aseguran verlo con buenos ojos.

La medida no garantizará que lo aprobado se cumpla, pero sí aumentará la presión al Gobierno

Derogaciones

En lo que va de legislatura, se han registrado ya la friolera de 347 proposiciones no de ley para su debate en pleno, pero aprobadas hay catorce; muchas de ellas, contra la obra legislativa que dejó Mariano Rajoy en su anterior mandato, ese en el que gozaba de una amplia mayoría absoluta en el Parlamento que le permitía maniobrar a su antojo. Entre las más significativas están la que le instaba a derogar la Lomce (del PSOE); la que le reclamaba revocar la pena de prisión permanente revisable (del PNV); la que le exigía garantizar que los beneficiarios de la amnistía fiscal cumplían efectivamente con el tipo del 10% exigido (de Ciudadanos); la que pedía mejorar las condiciones laborales de las 'kelys', las limpiadoras de hoteles (Podemos); la que llamaba a dar la vuelta como a un calcetín a la ley mordaza o la que propugnaba el desmantelamiento de la última reforma laboral.

Es cierto que, en algunos de esos asuntos, al Gobierno del PP no le ha quedado más remedio que ponerse a negociar, pero única y exclusivamente porque tras el golpe de efecto inicial, una mera exhibición de músculo, las fuerzas de la oposición han presentado también proposiciones de ley articuladas. Ocurre con las reformas de la ley de seguridad ciudadana, de la Lomce, o del estatuto de los trabajadores. Es de esperar que la mayoría de ellas alcancen el mismo consenso que las no de ley, pero no necesariamente será así porque, cuando se desciende a los detalles de un articulado, no resulta tan sencillo acordar como cuando se hace una declaración de intenciones.

Sin el paso de redactar una propuesta legislativa concreta, en todo caso, cientos de textos parlamentarios se convierten en simples brindis al sol. La propuesta de los nacionalistas vascos intenta que, de algún modo, lo sean menos.