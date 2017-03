Artur Mas sopesa su regreso a la espera de las sentencias del 9-N y del Palau

El juicio del 9-N ha reforzado la imagen pública de Artur Mas en el mundo soberanista y el expresidente de la Generalitat sopesa su regreso a la primera línea, más de un año después de que la CUP lo enviara a la «papelera de la historia»,. Una vez que Carles Puigdemont ya ha confirmado que no tiene intención de ser candidato a la presidencia de la Generalitat, la vuelta de Mas cobra fuerza. Pero todo depende de cómo acaben los procesos judiciales del 9-N y del Palau. Desde la Universidad de Harvard, donde impartió una conferencia, el presidente del PDeCAT afirmó ayer que quiere saber si será inhabilitado antes de tomar la decisión sobre su futuro político. «No tengo decidido si me presentaré a las elecciones o no; entre otras cosas, porque estoy inmerso en un proceso judicial y me pueden inhabilitar», afirmó.

La otra condena que puede descolgarle de la carrera a la presidencia es la del caso Palau. Un fallo que declare probada la financiación ilegal de Convergència dejaría a Mas contra las cuerdas. La sentencia del Palau podría tardar meses, ya que el juicio acabará en junio. Pero la confesión anunciada para este miércoles de Jordi Montull y su hija para tratar de que el fiscal les rebaje la pena ya puede anticipar una situación muy delicada para el expresidente catalán.