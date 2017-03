«Sabían que habría que tramitar 6,8 millones y no hicieron nada»

A Fernando García Castro no le convencen los planes oficiales para acabar con el caos. El secretario general de CC OO en el Ministerio del Interior rebate los argumentos de la Administración con sus propias cifras porque «sabían que en 2017 habría que tramitar 6,8 millones de DNIs y no hicieron nada». El volumen de documentos a tramitar al año, explica, «es predecible por el carácter cíclico que tiene el DNI. En 2006 se implantó el DNI electrónico y en 2016 coincidieron las renovaciones de los que caducaban a los 10 años. Por su lado, 2011 fue el de mayor producción en la historia de este documento (6.768.051) con lo que en 2016 iba a haber otra avalancha de renovaciones». Según los datos de la Policía, en 2017 deberían tramitarse no menos de 6.815.000 documentos.