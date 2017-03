García Revenga confiesa su decepción con don Juan Carlos

madrid. El exasesor y exsecretario personal de las infantas Elena y Cristina durante 22 años, Carlos García Revenga, rompió ayer su silencio para criticar la actitud que la he dispensado la Casa Real desde que a finales de 2014 Zarzuela prescindiera de sus servicios. Más en concreto, se refirió a don Juan Carlos.

En una entrevista concedida a Onda Cero, García Revenga reconoció estar decepcionado con el anterior jefe del Estado, al que recrimina no haberle apoyado después de que fuera despedido sin derecho a compensación alguna. «Lo que pido es una indemnización por los años que he estado porque entiendo que he tenido una relación laboral», subrayó. El exsecretario de las infantas reveló que esperaba que don Juan Carlos «le pasase una mano por el hombro, como se suele decir» y también que desde la familia del Rey «se le ayudara» ahora que está en situación de paro y teniendo que pagarse la seguridad social sin poder prejubilarse. «Cobro los 450 euros del paro para mayores de 55 años; no me avergüenzo. Mi familia me ayuda económicamente», confesó.

Cuestionado por «lo que ha visto» durante su vida en Zarzuela, indicó que «no descarta» escribir un libro para el que, adelantó, ya tiene un posible título pensado: 'De lo que aún me acuerdo'. García Revenga dejó incluso traslucir cierto tono amenazante a la hora de poner sobre la mesa la posibilidad de publicar esas memorias: «Quien tiene la conciencia tranquila no tiene por qué preocuparse».

En exsecretario de las infantas insistió en que en ningún momento supo que Iñaki Urdangarin estuviera cometiendo alguna clase de delitos y destacó que, tras la sentencia del 'caso Nóos', tanto él como la infanta Cristina están «con el corazón partido». García Revenga reveló que mantiene contactos con el matrimonio y consideró que, debido a la absolución, Felipe VI tendría que plantearse si devuelve a la infanta el título del Ducado de Palma que le retiró a causa de su imputación.