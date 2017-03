La corrupción obliga a acelerar la independencia

A medida que se acerca el choque de trenes, que se prevé para antes del verano, al independentismo le llegan las urgencias. Junts pel Sí y la CUP se proponen reformar el reglamento de la Cámara catalana para poder aprobar la ley de transitoriedad jurídica -llamada a sentar las bases de la independencia y a dar cobertura legal al referéndum- por la vía de urgencia, sin permitir apenas debate ni presentación de enmiendas y así evitar que la suspensión del Constitucional pudiera dejar sin amparo la convocatoria del referéndum. Además, hacen oídos sordos a un dictamen del Constitucional catalán y se disponen a aprobar los presupuestos a pesar de las partidas declaradas inconstitucionales o se preparan para la convocatoria ineludible de la consulta. Los no independentistas ponen el grito en el cielo ante lo que consideran claros atropellos democráticos, pero el secesionismo les ignora porque le han entrado las prisas en una legislatura ya de por sí muy acelerada.

Por un lado, porque si el proceso no quema las etapas que promete, el movimiento secesionista corre el riesgo de desinflarse. Hasta la fecha ha mostrado una capacidad de aguante a prueba de bomba pero solo se mantendrá igual si, fijando fechas históricas en el calendario, se mantiene la fe en que la causa avanza, aunque no lo haga. Junts pel Sí y la CUP han recurrido a la pantalla del referéndum, pero lo han hecho a medias, ya que la consulta unilateral mantiene las mismas prisas que los comunes de Ada Colau no admiten, lo que impide aumentar la base favorable a la desconexión.

Pero sobre todo, lo que obliga al secesionismo a pisar el acelerador es la situación de la ex Convergència, sentada en el banquillo por presunta corrupción en el 'caso Palau' e investigada en el 'caso del 3%'. Por tanto, todo lo que sea ralentizar el proceso va en detrimento del objetivo de salvar a CDC, que puede salir mal parada de los frentes judiciales por corrupción que tiene abiertos. Ni siquiera la refundación del PDeCAT ha servido para hacer borrón y cuenta nueva con el pasado pujolista. De hecho, Artur Mas vuelve a postularse, con una agenda pública casi diaria, como candidato a la Presidencia de la Generalitat. Acelerar el proceso sirve a los nacionalistas para mantener el victimismo hasta el momento del choque y poder argumentar que el 3% no es más que una invención de la guerra sucia del Estado contra el independentismo. El proceso se presenta así como un salvavidas para los dirigentes de la ex CDC, que se erigen en mártires.

Nuevas elecciones

El independentismo toma posiciones, por tanto, para el momento culminante de la legislatura, el referéndum, cuya convocatoria está garantizada como muy tarde para el mes de septiembre. Lo que ya ofrece más dudas es su celebración. La Generalitat no tiene intención de dar marcha atrás para obligar al Gobierno central a utilizar las medidas coercitivas que lo impidan, mientras que la administración central mantiene la presión y la amenaza de la suspensión de la autonomía con la idea de que al final a alguno le temblarán las piernas.

Pase lo que pase con la consulta, el proceso catalán desembocará en unas nuevas elecciones en las que Esquerra aparece como el rival a batir. Los republicanos aprovecharon ayer el lanzamiento de su campaña por el sí en el referéndum para hacer una exhibición de fuerza -una conferencia ante unas 5.000 personas en Barcelona- y para presentar a Oriol Junqueras como el futuro presidente de una Cataluña independiente.

Junqueras se rodeó de dirigentes de los partidos nacionalistas escocés, esloveno y quebequés para que se visualice a su partido como una especie de SNP, como la fuerza hegemónica del soberanismo, justo el rol que hasta hace bien poco desempeñaba CDC. Tras año y medio formando coalición con Convergència en Junts pel Sí, los republicanos tratan ahora de reforzar el perfil propio de cara a la recta final del proceso. Junqueras se metió ayer tanto en el papel de futuro presidente de la Generalitat, que se dirigió directamente a Mariano Rajoy, casi de presidente a presidente. Y le avisó que «no renunciará» al referéndum, pues es una cuestión de dignidad, de democracia y de derechos civiles. «Señor Rajoy, le ofrecemos nuestra mano, como siempre, para dialogar, porque queremos las mejores relaciones bilaterales con el Reino de España», dijo. Y apelando al resto de los españoles, añadió que «esta mano que tantas veces hemos tendido no renunciará ni a las urnas ni a las papeletas».