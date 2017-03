El presidente murciano pide una tregua de 72 horas a Rivera

MADRID. Ciudadanos mira ya al PSOE en Murcia. Los dos partidos se verán las caras el próximo martes o miércoles para hablar del futuro del Gobierno autonómico, después de que los de Albert Rivera dieran por roto el pacto con el PP tras la negativa a dimitir de Pedro Antonio Sánchez. El presidente regional, que declara el lunes como investigado en el 'caso Auditorio', pidió ayer una tregua de 72 horas al resto de fuerzas políticas para poder explicarse ante el juez y lanzó una advertencia a Ciudadanos: está jugando con fuego. «Y lo que me preocupa no es que ese fuego les queme a ellos, sino que queme a los murcianos», apuntó Sánchez.

Pero la formación liberal solo ve una opción posible para dar marcha atrás y mantener su acuerdo, que el PP presente a un candidato alternativo. «Alguno tendrá», volvió a insistir el propio Rivera. Los liberales tratan así de ganar tiempo en un momento delicado en el que su crédito estaba quedando en entredicho y para ver entretanto si Sánchez rectifica y dimite o si el juez decide desimputarlo.

Desde que el presidente de Murcia fue citado como investigado, Ciudadanos ha pasado días difíciles. El PP, con Rajoy a la cabeza, ha apoyado a su barón sin fisuras y ha vendido como prueba inequívoca de su inocencia que le han archivado hasta 16 causas con anterioridad. El partido naranja, por su parte, no sólo ha cargado con el peso de pedir una dimisión que no termina de llegar, sino que también ha visto cómo los populares no están dispuestos a impulsar las reformas anticorrupción que les exigieron para sentarse a negociar la investidura de Rajoy con la excusa de que una reforma constitucional es inviable.