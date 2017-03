Pedro Antonio Sánchez: «La gente no quiere pactos de perdedores tutifruti»

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha dicho hoy que "la gente no quiere pactos de perdedores tutifruti", en referencia al posible acuerdo que puede negociar la oposición -Ciudadanos (Cs), el PSOE y Podemos- para desalojarlo del cargo tras la ruptura del pacto con el partido naranja.

Antes del inicio de un acto con alcaldes, portavoces municipales en la oposición, diputados y senadores del PP, ha respondido a preguntas de la prensa a dos días de que tenga que declarar ante el juez como investigado por los supuestos delitos de fraude, falsedad, malversación y prevaricación en el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.

En su opinión, "el PSOE lleva 20 años fastidiando a la región de Murcia con sus decisiones en temas importantes, como el agua, las infraestructuras o la financiación autonómica, en los que nunca ha estado y en los que ha llevado una estrategia sucia que ha sido denunciada por el PP muchas veces y además ha quedado en evidencia". "Hoy -ha añadido-, el PSOE tiene un aliado claro, que se llama Podemos, y lo que yo le planteo a Ciudadanos es que no caiga en sus brazos en la región; yo quiero pensar que Ciudadanos es algo distinto y espero que eso se pueda demostrar".

Por su parte, el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, ha recordado hoy en un comunicado que Sánchez "está imputado por indicios de cuatro delitos graves de corrupción" y que el lunes tendrá que "defenderse" de esas acusaciones "que no aclarar, e incluso tiene derecho a mentir en su declaración como acusado, pero no como presidente de la región de Murcia". Responde así a la reiterada frase de Sánchez de que comparecerá el lunes en el Tribunal Superior de Justicia autonómico con el objetivo de "declarar para aclarar" su obrar en este caso.

A este respecto, Sánchez ha declarado que "cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad de explicar sus argumentos y resolver cuanta duda exista y además confía en la separación de poderes y en la democracia, le da mucha tranquilidad".

Desde Cs, su secretaria de Política Municipal y portavoz en la ciudad de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado hoy que no han entrado en política "para que las cosas sigan igual", por lo que mantendrá su posición ante Sánchez "hasta el final" si no dimite, como se comprometió a hacer con la formación naranja si era imputado por corrupción en su pacto de investidura y gobernabilidad.

"Lo que menos puedes hacer es que tu palabra no valga nada. Eso es lo que nos ha demostrado el PP, que puede mentir alegremente y además decirlo entendiendo que no pasa factura. Nos parece que no ser de fiar no puede salir gratis"; "Lo siento mucho, pero no somos como ellos", ha dicho a la prensa antes de un acto de su partido.

Preguntado por el asunto, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado en Jaén que "se supone que había hecho un acuerdo con Cs que servía para evitar estas cosas, pero Cs sigue sosteniendo al Gobierno del PP en España y el PP sigue protegiendo a los corruptos".

Dirigiéndose a los responsables del PP murciano a dos semanas del congreso regional del que saldrá como presidente del partido al ser el único candidato, Sánchez les ha animado a seguir "diferenciándose frente a la estrategia del ruido y la confrontación" de los partidos de la oposición.

"Nosotros lo hacemos con la de trabajar por la gente y la de hacer posible un mejor futuro para la región, sin distraernos con las mezquindades de otros que usan estrategias oscuras y mezquinas que tienen un camino muy corto", ha añadido. Ha subrayado que son las reformas de los sucesivos Gobiernos consecutivos del PP en la comunidad murciana desde 1995 "las que crean empleo y la sacan de donde otros la meten y la hunden".

En cambio, González Tovar ha asegurado que los socialistas, "preocupados por la crisis institucional y la inestabilidad que ha provocado el jefe del Ejecutivo regional", están, "como siempre, en la solución para que se nombre a la región por sus logros y avances sociales y no por asuntos de corrupción". Esa situación, ha concluido, "se soluciona con su salida del Gobierno, y no en un plazo de 72 horas" para declarar, como Sánchez pidió ayer a la oposición.

El líder socialista ha exigido a Sánchez "que no dé lecciones de credibilidad ni ejemplaridad ni hable de expresidentes autonómicos socialistas y personas dignas como Andrés Hernández Ros y Carlos Collado, pues no está en condiciones de hacerlo ni tiene su sentido de la responsabilidad con la región".

Por último, ha sostenido que "el PP ha protegido a sus condenados por corrupción, como el exalcalde de Fortuna" Matías Carrillo, "al que mantuvo en la alcaldía estando ya condenado" por compra de votos, "o con las numerosas muestras de apoyo incluso a las puertas de la cárcel a los exalcaldes de Totana condenados por el caso Tótem", Juan Morales y José Martínez Andreo.