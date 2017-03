'Game over' de Puigdemont y petición de elecciones

barcelona. Los grupos de la oposición en Cataluña consideran que el Gobierno de Puigdemont ha quedado desautorizado tras el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre el presupuesto, y le exigieron que rectifique o convoque elecciones cuanto antes. «Hasta aquí hemos llegado. Hoy es el 'game over' de Puigdemont, su aventura ha terminado. Ya no hay más personas que le puedan decir que lo que está haciendo es saltarse las leyes», afirmó Fernando de Páramo, de Ciudadanos, formación que lidera la oposición y que se plantea acudir al Constitucional si la Generalitat no modifica el texto cuestionado por el organismo catalán.

En la misma línea, Miquel Iceta, del PSC, aseveró que «si el único objetivo de este Gobierno era hacer un referéndum, se ha quedado sin objetivo». Por tanto, a su juicio, la legislatura «ha terminado» y lo que debería hacer el presidente de la Generalitat es «convocar lo antes posible unas nuevas elecciones». «No es Madrid, no es el Constitucional, no son los unionistas, sino un organismo de la Generalitat que hace un análisis jurídico del texto de los presupuestos y dice que el referéndum que quieren hacer, no se puede hacer», añadió. Los socialistas también recurrirán al alto tribunal si Puigdemont no sigue el dictamen .

Según Catalunya sí que es Pot, la coalición que engloba a Podemos, la resolución «desautoriza en toda regla la estrategia de unilateralidad del Gobierno catalán». «Esto ya no lo dice el Tribunal Constitucional, sino el Consejo de Garantías Estatutarias, y lo hace por unanimidad», recordó Joan Coscubiela. El coordinador del PPC, Xavier García Albiol, señaló a su vez que «ya basta» de que la Generalitat practique el «bandolerismo político». En caso de que el Gobierno catalán apruebe los presupuestos con la disposición sobre el referéndum, el PP anunció asimismo que recurrirá ante el Constitucional.

El Gobierno de Mariano Rajoy, por su parte, consideró «importante» y «muy llamativo» que el Consejo de Garantías haya declarado inconstitucional por unanimidad la partida para el referéndum. Es más, ve en ese dictamen un «alto valor político», señalaron fuentes de Moncloa. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, recomendó a Puigdemont que haga caso a «su propio órgano consultivo» ya que es una entidad de la Generalitat la que dice que «está cometiendo actos inconstitucionales» y confió en que Puigdemont «no siga haciendo cosas que sus propios órganos rechazan».