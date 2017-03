Desahucian de un piso social a una senadora de Podemos que gana 5.800 euros al mes

bilbao. No pagaba el alquiler de 200 euros de una vivienda social ni tampoco cumplía con el compromiso que firman todos los cargos públicos de Podemos de renunciar en favor del partido a la parte de su sueldo que supere los 2.100 euros mensuales -tres veces el salario mínimo-. Todo ello, a pesar de cobrar nada menos que 5.800 euros en su calidad de senadora por Álava.

Elvira García dejó ayer el grupo del partido que lidera Pablo Iglesias en la Cámara alta después de que el diario 'El Correo' revelase que había sido desahuciada de un piso que por retribución no le correspondía y que se quedaba con el dinero del partido. Pero García ha optado por una huida hacia delante y se ha negado a entregar su acta de senadora, por lo que pasa a partir de ahora a formar parte del grupo mixto. «Solo quiero seguir cumpliendo con el encargo que los alaveses me encomendaron», justificó nada más destaparse el escándalo.

La negativa a dimitir de García causó un profundo malestar en la dirección de Podemos en el País Vasco, que reconoció su sorpresa al descubrir el comportamiento de su dirigente. Según informó el secretario de Organización de Podemos en el País Vasco, Lander Martínez, el partido tuvo conocimiento de que la senadora no había pagado el alquiler social desde hacía 15 meses -unos 3.000 euros de deuda en total- en el momento en el que se detectó que «tampoco cumplía con su compromiso de donar parte del sueldo al partido». «Su relato era cambiante e inconsistente», explicó. Una vez realizada la investigación, los datos se enviaron a la Comisión de Garantías, órgano encargado de velar por el cumplimiento de las normas internas. Pero antes de que se dicte su expulsión, la senadora ha decidido pasarse al grupo mixto. Martínez reconoció no tener el dato de cuánto dinero debe la senadora a Podemos. Sin embargo, puntualizó que García se ha comprometido a devolver la cantidad que se le requiera. Pero para Podemos no es suficiente. Ayer se exigió a la senadora que renuncie a un escaño que, se afirma desde la formación morada, no le pertenece. Martínez insistió en que mantiene su puesto «en contra de la voluntad de la ciudadanía», que, según él, pretendía con sus votos que ese puesto fuese ocupado por un miembro de la coalición progresista. También Pablo Iglesias se refirió a este asunto. «Si alguien no cumple con el código ético se tiene que ir y le vamos a pedir el acta», dijo. García, por contra, no lo considera así como demuestra su decisión aferrarse a su puesto en el Senado.

El caso ha suscitado las críticas del grupo popular en la Cámara alta, que sostiene que cuando el departamento vasco de Vivienda inició los trámites de desahucio García ya llevaba cuatro meses en el Senado, por lo que no tenía el perfil de demandante de este tipo de pisos de alquiler social. También el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, censuró que Podemos «no dijera ni mu» de este escándalo cuando los representantes de este partido hablan en la tribuna «como si fueran paladines de la rectitud».