Ciudadanos marca distancias con el PP

Tras muchas dudas, Ciudadanos ha decidido que ha llegado la hora de distanciarse del PP. Pero sin romper la baraja. El partido liberal dio ayer por finiquitado el acuerdo con los populares en Murcia ante la pertinaz negativa del presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, a dimitir pese a estar investigado en el 'caso Auditorio'. El segundo movimiento tendrá que esperar a la próxima semana, cuando Ciudadanos se reunirá con el PSOE y Podemos para buscar un acuerdo sobre las medidas anticorrupción en vista de que el PP no tiene ninguna prisa para ponerlas en marcha.

Albert Rivera se ha convencido de que vivir a la sombra del partido de Mariano Rajoy, además de lastrar las perspectivas de crecimiento de Ciudadanos, eclipsa su perfil político. Las dos últimas negativas del PP a sus demandas de dimisión del presidente murciano y al desarrollo de las medidas de regeneración democrática contempladas en su acuerdo de 150 puntos han colmado la paciencia de la formación centrista. Ciudadanos busca su sitio en el escenario político, pero sin romper del todo las amarras con los populares porque el entendimiento con socialistas y Podemos no será tarea fácil.

El partido de Rivera no tenía ninguna duda de que la reunión que celebraron ayer el presidente murciano y su líder en ese territorio, Miguel Sánchez, estaba condenada al fracaso porque el gobernante regional no tiene la menor intención de renunciar a su cargo y cuenta además con el apoyo explícito de Mariano Rajoy. Pese a todo, el secretario general de Ciudadanos en Murcia fue al encuentro con la exigencia de dimisión por delante y se topó con la esperada negativa de Pedro Antonio Sánchez, imputado por presunta corrupción urbanística en el 'caso Auditorio' y por el que está citado el próximo lunes ante el juez.

A partir de ese momento, el partido de Rivera culpó al PP de haber roto el pacto que suscribieron hace dos años para la investidura de Sánchez. Los populares, en cambio, endosan a Ciudadanos la ruptura. Culpas al margen, la formación centrista anunció la apertura de conversaciones con el PSOE para desalojar al presidente murciano, algo que solo podrán hacer con una moción de censura apoyada por Podemos. Entre los tres suman 23 escaños en la asamblea autonómica por 22 del PP.

Pero Ciudadanos se muestra reticente a dar ese paso. Aunque Rivera se mostró ayer partidario de buscar «otras salidas» llegó a preguntarse «¿qué no sabrá Pedro Antonio Sánchez de la financiación ilegal del PP que Rajoy no se atreve a decirle que se marche?», la decisión sigue en el congelador. El secretario general del partido, José Manuel Villegas, pidió «ir paso a paso y no ponerse nerviosos» con decisiones poco meditadas. Poner de acuerdo a Ciudadanos, PSOE y Podemos ha sido hasta ahora imposible en el ámbito nacional y nada indica que vaya a ser más sencillo a escala murciana.

Reforma constitucional

En paralelo a estos movimientos, la formación de Rivera se reunirá la próxima semana con el PSOE y Podemos para impulsar el pacto anticorrupción al que se comprometieron los populares para sentarse a negociar la investidura de Rajoy y al que ahora dan largas. Los liberales buscan limitar los mandatos presidenciales, eliminar los aforamientos y crear una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP. Son tres de los seis puntos del acuerdo firmado en agosto para la investidura del entonces candidato del PP y que ahora tratan de posponer. Los populares supeditan la mayoría de estos compromisos a una reforma de la Constitución inviable por el necesario apoyo de los socialistas y la amenaza de bloqueo de Unidos Podemos.

«La regeneración no puede esperar», subrayó Rivera, que criticó con dureza la inacción de los conservadores con la corrupción, además de no «cumplir con su palabra». Aunque había anunciado en enero, a modo de aviso, que buscaría una «alianza» con los socialistas y Podemos para materializar las medidas no había pasado de la palabra a los hechos.

Pero los liberales deberán salvar varios escollos en sus negociaciones con PSOE y Podemos. El primero, que los socialistas defenderán, según fuentes de ese partido, su propuesta de reforma constitucional para incluir en ella las medidas de regeneración. Además, el PSOE ya tiene registrada en el Congreso una petición de comisión que investigue la financiación del PP.

Pero no son los únicos. Mientras que el partido de Rivera pretende hacer una reforma exprés de la Carta Magna para eliminar los aforamientos y a un cambio en la ley de gobierno para limitar los mandatos, el de Pablo Iglesias también se inclina por la reforma constitucional seguida de un referéndum para que los ciudadanos la avalen. Una opción a la que la dirección naranja por ahora se opone.