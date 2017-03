La amenaza de Montull de tirar de la manta pone contra la cuerdas a Convergència

barcelona. La apertura del juicio por el caso del Palau de la Música estuvo marcada por el pacto que negocian los abogados de Jordi Montull, mano derecha del máximo responsable de la entidad cultural, y la Fiscalía, para rebajar la pena de su hija, exdirectiva de la institución y también procesada, a cambio de que el acusado tire de la manta sobre las supuestas comisiones ilegales que cobraba Convergència de las empresas constructoras a través del Palau.

El 'caso Palau' comenzó ayer en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, ocho años después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran en la entidad cultural, la joya de la corona de la burguesía catalana. La vista se prolongará hasta junio y Montull declarará el próximo miércoles. Convergència, hoy PDECat, se sienta en el banquillo de los acusados como responsable civil a título lucrativo de un saqueo que supera los 30 millones de euros y también a través de su extesorero Daniel Osácar, que se enfrenta a siete años de prisión. El partido tiene quince sedes embargadas como aval por si tuviera que hacer frente a una eventual condena. Los investigadores calculan que percibió de la constructora Ferrovial algo más de seis millones de euros.

La amenaza de que el principal colaborador de Millet pudiera dar detalles sobre el destino de grandes cantidades de dinero y acreditara la tesis de la Fiscalía de que Ferrovial y Convergència suscribieron un «pacto criminal» para la financiación ilegal del partido ha obligado a los abogados de la formación a mover ficha y variar su estrategia de defensa. Por ello, el abogado del partido y el del extesorero han renunciado a que comparezcan un total de 36 testigos, algunos de ellos exconsejeros encargados del área de infraestructuras durante la época que se investiga, Pere Macías y Felip Puig, así como el ahora portavoz de Junts pel Sí, Jordi Turull. Los tres eran los responsables de los concursos para los contratos para las obras.

Aunque el argumento que dieron los letrados fue que las adjudicaciones se hicieron de manera correcta y que, por tanto, no son necesarias las comparecencias porque no hubo financiación ilegal, lo que subyace es la decisión de no exponer a un tercer grado a los exaltos cargos de Convergència en un momento en que la formación está asediada por otro caso de corrupción, el del 3%.

Si Montull tira de la manta el próximo miércoles, la declaración de Macías, Puig y Turull, prevista para dentro de un mes, con toda seguridad giraría en torno a lo que pueda contar el ex número dos del Palau sobre elpago y cobro de comisiones, lo que dejaría en una situación muy delicada al partido de Carles Puigdemont y Artur Mas.

Prescripción

A la espera de las declaraciones de Félix Millet, máximo responsable del Palau de la Música, y Montull, que se enfrentan a penas de 27 años por haber perpetrado un expolio superior a 30 millones de euros (solo han confesado haberse embolsado 3,3 millones), el juicio empezó con las cuestiones previas. Los abogados de Osácar y de los exdirectivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, reclamaron la retirada de la acusación a sus clientes con el argumento de que han prescrito algunos de los delitos que se les imputan, como el tráfico de influencias y la administración desleal.

Los letrados de estos acusados exigieron además que se declare nula una de las principales pruebas, los archivos informáticos obtenidos en el ordenador de la secretaria de Millet, que empleó la Agencia Tributaria para confeccionar el informe en el que concluyó que Convergència cobró comisiones ilegales de Ferrovial a través del Palau. Alegaron irregularidades en la cadena de custodia del equipo informático.

Millet y Montull, que ya fueron condenados por el caso del hotel del Palau, si bien más tarde el Supremo los absolvió, se sentaron por segunda vez en un banquillo de los acusados. El expresidente del Palau, que a la entrada del juzgado dijo estar «arrepentido» y pidió «perdón» por el expolio, según el diario 'on line' Crónica Global, entró en la Ciudad de la Justicia en silla de ruedas, llegó tres minutos tarde y con la misma americana de cuadritos que utiliza en todas sus comparecencias judiciales.

A diferencia del juicio del 9-N, no había público asistente a las puertas del juzgado, ni a la entrada ni a la salida de los 16 acusados. La defensa de Millet pedirá que pueda ausentarse en parte de las sesiones por su delicado estado de salud.