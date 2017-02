El Supremo desestima el recurso de Garzón para exhumar los restos de Franco

Baltasar Garzón no ha logrado el respaldo que buscaba en el Tribunal Supremo para forzar al Gobierno a exhumar los restos de Franco y de Primo de Rivera. La sala tercera de la corte desestimó ayer el recurso que el exmagistrado, inhabilitado y expulsado de la carrera judicial en 2012, había presentado junto a los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz contra el silencio adminisrativo del Consejo de Ministros a una petición formulada en este sentido por todos ellos.

Los tres abogados reclamaban, concretamente, que los restos de Franco y de Primo de Rivera se trasladaran al lugar que designaran sus familiares para poder convertir el Valle de los Caídos en un espacio de reconocimiento de las víctimas, acorde con el espíritu de la ley de memoria histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada por el Congreso en 2007 con la oposición de ERC y del PP (que no obstante votó a favor de preceptos como la «despolitización» del recinto y las ayudas de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo).

El alto tribunal no entra en el contenido de la petición. Simplemente, desestima el recurso. Es decir, considera que el Ejecutivo no vulneró el derecho de petición de los demandantes por no darles contestación en el plazo de tres meses (acabó haciéndolo a los diez, en septiembre de 2016). En todo caso, la sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo solo ha dado a conocer su fallo. Queda por saber cuál es su argumentación.

A la espera de recibirla, Garzón, Ollé y Ranz anunciaron ya este martes, a través de un comunicado, su intención de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. «La Sala se alinea, una vez más, en contra de las víctimas y de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, en favor de los perpetradores», reprochan.

Su intención es llegar, en caso de que fuera necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «España -insisten- no puede seguir ignorando a las más de 114.000 víctimas del franquismo y seguir financiando un monumento que ejemplifica la revictimizacion constante de aquéllas».

Consenso

La exhumación de los restos de Franco y Primo de Rivera fue una de las recomendaciones realizadas por una comisión de expertos constituída en la última legislatura de Zapatero a fin de dar cumplimiento a lo aprobado en la ley. El Gobierno actual ha sido requerido sobre este asunto en numerosas ocasiones, también en el Parlamento, y su respuesta es siempre la misma: que un asunto de esta naturaleza requiere el máximo consenso y no puede ser decidido unilateralmente.

En 2013, el PSOE presentó ante la Cámara baja una proposición no de ley que, entre otras cosas, instaba a no demorar más el asunto. Nunca se debatió y el grupo parlamentario la ha recuperado ahora que el PP ha perdido la mayoría absoluta para intentar sacarla adelante. Es probable que incluso los populares la acaben acordando. Con todo, las proposiciones no de ley carecen de rango normativo.

Garzón sostiene que para dar una nueva significación al Valle de los Caídos -que, según la ley, se rige por las normas aplicables a los lugares de culto y a los cementerios públicos- las víctimas deben ser consultadas para «ejercitar su derecho a la Verdad y a la Reparación».