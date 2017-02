Urkullu liga las cuentas de Rajoy al Concierto vasco

bilbao. El lehendakari Iñigo Urkullu insistió ayer en que Mariano Rajoy tiene que ofrecer aún «muchas respuestas» vinculadas a la «agenda vasca» si quiere contar con el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado para 2017. En una intervención en el Foro Expectativas Económicas organizado por el diario 'El Correo', remarcó como «inexcusable» una nueva Ley del Cupo para el cuatrienio 2017-2021, así como la actualización del Concierto Económico.

El máximo mandatario vasco mencionó también la necesidad de un cambio en la tarifa eléctrica, con unos elevados costes que han sido criticados por las asociaciones de empresarios, y demandó mecanismos que doten de «estabilidad a la Administración vasca», afectada por los recursos planteados por el Gobierno ante los tribunales en áreas como la plantilla de la Ertzaintza, la policía autonómica.

Otro de los puntos de la «agenda vasca» en el que Urkullu espera una respuesta de Rajoy es el de los accesos del Tren de Alta Velocidad (TAV) a las tres capitales de provincia de la comunidad, que en estos momentos se encuentra en fase de negociación. Por otro lado, el lehendakari reiteró que el PNV no vinculará su posición en el Congreso de los diputados a las decisiones que tome el PP en el Parlamento de Vitoria respecto a las cuentas vascas, también pendientes de aprobación. «Se trata de dos procesos -dijo- que siguen ritmos distintos en el tiempo».

El Gobierno vasco ya ha presentado los presupuestos ante la cámara autonómica. El de Mariano Rajoy lo hará, según ha asegurado en varias ocasiones, a finales de marzo o principios de abril. Urkullu aseguró que no pondrá «vetos previos» a nadie en la negociación, es decir, que no descarta 'a priori' buscar el apoyo del PP y tampoco el de EH-Bildu. Con quien no parece contar es con Elkarrekin-Podemos porque, recordó, «ya se ha descartado» sola. «Veremos en función de las estrategias», apuntó.