«Debe aplicarse el 155 de la Constitución, si fuese indispensable»

José María Aznar defendió ayer que no se tengan remilgos para aplicar a Cataluña el artículo 155 de la Constitución «si fuese indispensable». El precepto señala que si el presidente de una comunidad no atiende las obligaciones que le marca la Constitución o actúa de manera que «atente gravemente» contra «el interés general de España», el Gobierno puede adoptar «las medidas necesarias» para exigirle su «cumplimiento forzoso», previo consentimiento de la mayoría absoluta del Senado.

El expresidente del Gobierno argumentó en una entrevista en 'Expansión' que es «letal» que en Cataluña «la ilegalidad acabe siendo la norma aceptada». «Siempre he dicho que España no se rompe, pero Cataluña ya está fracturada. El secesionismo ha producido tres cosas: la ruptura del pacto constitucional, la fractura de la sociedad y la bancarrota de las instituciones. No se puede hacer más daño -recriminó- en menos tiempo». Sobre España, aún así, adujo que sí está «desvertebrada» y alegó que para cerrar brechas harían falta unas «circunstancias políticas favorables que desgraciadamente no se dan».