Catalá niega que relevase a la fiscal general por su rechazo a varios nombramientos

madrid. La presión de los partidos de la oposición empuja desde hace días a Rafael Catalá a garantizar en cada uno de sus actos la independencia de la Fiscalía General del Estado. Ayer, en Albacete, el ministro de Justicia se vio obligado a desmentir que Consuelo Madrigal fuera relevada al frente del Ministerio Público por negarse ésta supuestamente a ajustarse a las directrices del Ejecutivo, entre ellas las designaciones de algunos fiscales. «No es cierto que la causa de que Madrigal continúe o no tenga que ver con un nombramiento concreto», zanjó el titular de Justicia respecto a una información publicada por 'El Mundo'.

Catalá rechazó cualquier tipo de imposición y recordó que los nombramientos de la Fiscalía los propone el propio fiscal general, oído el Consejo fiscal y con un procedimiento «transparente y concreto». El ministro añadió que pensar que es su departamento o el Gobierno el que le dice al fiscal lo que tiene que hacer significa «desconocer» el funcionamiento del Ministerio Público. Por último, Catalá reafirmó la autonomía de los 2.400 fiscales que hay en España.

Las explicaciones del titular de Justicia siguen sin convencer a PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Por parte socialista, la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Margarita Robles, dio «total credibilidad» a las informaciones que apuntan a que Madrigal perdió su puesto por defender la independencia del Ministerio Público. «Es evidente -señaló Robles- que una de las razones por las que no se renovó a Madrigal es que el Gobierno no aceptó lo que quería hacer en la Fiscalía». «Sin ninguna duda es así, y es preocupante que por parte del Gobierno no se dé autonomía plena a la fiscal general y se trate de interferir en las actuaciones de la Fiscalía», ahondó la diputada socialista. A juicio de Robles, hubiera sido importante que, «para disipar las dudas», el ministro hubiera salido a explicar por qué no se renovó a Madrigal, como se le pidió hace más de un mes. «Catalá tiene la obligación de aclararlo», mantiene la juez en excedencia, quien recordó que se había anunciado que la fiscal general continuaría en su puesto tras la formación de un nuevo Gobierno.

Unidos Podemos y Ciudadanos coincidieron ayer en exigir que el titular de Justicia ofrezca explicaciones en el Congreso acerca del nombramiento de fiscales y si existen presiones sobre ellos. Además, la formación que lidera Pablo Iglesias presentará hoy en la Cámara baja una proposición no de ley para «garantizar la independencia del poder judicial». Desde el partido morado se llegó ayer a denunciar una trama cuyo objetivo es ocultar los casos de corrupción.