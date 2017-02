UNA BUENA CAPA

Para tapar los agujeros causados en la institución nada mejor que disfrazar la cochambre de fausto. El rey Felipe VI, que Dios guarde mejor que sus guardianes monárquicos, ha devuelto solemnidad y jerarquía a la institución tras el fallo del 'caso Nóos'. El escándalo que motivó la abdicación de su augusto padre, al que quisimos tanto gracias al 'tejerazo', tiene un eco que dura más que los estampidos.

Ha hecho muy bien en aprovechar la visita del presidente argentino, Mauricio Macri, para lanzar su mensaje de continuidad y para estrenar un nuevo protocolo, ya que los anteriores estaban muy vistos y parecían alquilados en Cornejo. Estamos dispuestos a creérnoslo todo con tal de no seguir chapoteando en el fango. ¡Arriba los corazones! sigue siendo la hermosa consigna de la Iglesia católica, que sólo es universal en manos de la tercera parte del universo.

Por lo demás, todo sigue igual, incluso las cosas que podían ir a peor. ¿Por qué están desmoralizados los que no tenían ninguna moral? Resistir no es vencer, sino perder un poco más tarde, pero todavía estamos a tiempo. Somos muchos los que nos negamos a cantar derrota porque estamos roncos y no nos sale la voz del cuerpo social, entre el guirigay de los descontentos y de los que no se van a contentar nunca. Hay que seguir viviendo, porque para eso hemos venido una corta temporada y para irnos otra mucho más larga.

La socialdemocracia, según se dice, está herida de muerte pero sigue respirando por la herida. El animoso Javier Fernández y la indecisa Susana Díaz tienen algo que decir a escala nacional, mientras Artur Mas asegura que el Estado intenta destruir al PDeCAT, que antes se llamaba CDC, por tierra, mar y aire. Pero entramos en marzo y de aquí a la primavera sólo hay cuatro pasos.