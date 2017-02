LOS TESOREROS

El oficio de más alto riesgo lo corren los que saben de cuentas y deben cuidar las ajenas. El gremio de los contables está siendo duramente golpeado porque hay quien puede resistirse a todo, menos a la tentación. Hay que reconocer que es la profesión más peligrosa, mucho más que la de matador de toros, ya que entre la Virgen de los Caireles y el doctor Fleming hace falta que Dios reparta muy mal la suerte para que a un torero le ocurra algo decisivamente funesto. Mayor cuidado tienen que gastar los alpinistas, también llamados andinistas, según las más altas cumbres que le caigan más cerca. Deben vigilar a los contratistas para que no les suceda lo mismo que a Mas, implicado por primera vez ante el juez por la célebre trama del 3%, cosa que jamás le ha ocurrido a los que ven las montañas desde lejos y los toros desde la barrera.

El Tribunal Europeo acepta que se condene, con datos robados por un señor particular, a los evasores fiscales. Todo es bueno para el convento y nos urge limpiar la casa. Los informáticos pueden confundirse con los delatores, aunque no trabajen para la Policía y el 'pendrive' sospechoso haya sido obtenido por detectives privados, que cobran del insondable 'fondo de reserva'. Nadie se fía de nadie porque no hay nadie de fiar, pero parece que lo que más nos gusta es que las cárceles estén repletas. El fiscal anticorrupción de Palma, que merece la medalla del trabajo, pide más pena de prisión para Urdangarin y Diego Torres por malversación y fraude en documento público. Está convencido de que hay motivos para imputar ese delito al cuñado del Rey y a su socio. Algunos de nosotros, también, pero creemos que únicamente el socio correrá una mala suerte parecida a la que sufren algunos tesoreros. En la isla del tesoro no caben todos los que estaban al loro.