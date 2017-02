«Van directamente a por nosotros»

Barcelona. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, no se salió ni un milímetro del guión y, como cada vez que estalla un caso de corrupción que implica a su partido, acusó al Estado de guerra sucia para frenar el proceso soberanista. Mas afirmó en un acto del PDeCAT que los poderes del Estado tratan de «destruir» a la exCDC para impedir la independencia de Cataluña. «Van a por nosotros directamente desde que optamos por el Estado catalán», «saben que sin el PDeCAT no habrá independencia», aseguró. El dirigente nacionalista reclamó a los suyos que no se amilanen y que «aguanten firmes» ante la embestida del Estado y después «avancen» hacia la secesión. Desde hace un tiempo, los dirigentes nacionalistas acusan al Gobierno central de inventarse pruebas contra el soberanismo, contra la exCDC y contra el proceso. De hecho, Mas destacó el hecho de que mañana comienza el juicio contra Homs, para contextualizar el estallido del 'caso 3%', o también que algunos tengan «enfilada» a la mesa del Parlamento catalán, en referencia a la querella presentada esta semana por la Fiscalía.

Mas, en cualquier caso, evitó las referencias directas al 'caso 3%', pero quien sí defendió a la formación nacionalista de las imputaciones de la Fiscalía fue el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que negó que CDC cobrase dinero de empresas o personas «a cambio de algo». También se dejó ver en el acto que los exconvergentes celebraron en Barcelona Germá Gordó, que de esta forma quiso transmitir que no tiene por qué esconderse, a pesar de que aparezca señalado en el sumario del 'caso 3%'. «Todo es falso», dijo el exconsejero.

Desde la oposición, en cambio, cargaron con dureza contra Mas, pues consideran que su partido acumula ya muchos casos de corrupción. Según la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, CDC ha optado por la independencia para «tapar los casos de corrupción» con una estelada y a su juicio cuando los soberanistas proponen una justicia propia «hablan de una justicia controlada por ellos fuera de los parámetros de España y de la UE». En el PSC reclamaron a Artur Mas que dé explicaciones, pues entienden que estamos ante hechos de una «gran gravedad». Si se confirman, «pediremos responsabilidades», dijeron los socialistas.