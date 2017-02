SALVO EXCEPCIONES

El castigo ha sido ejemplar para los codiciosos, pero no para los que habían disimulado su codicia. El justo castigo considerado ejemplar tiene, como todas las reglas, sus excepciones, que no es que las confirmen, sino que las alteran. La única que no precisa reiteraciones es esa que proclama que «todos somos mortales» mientras no se demuestre que «las rosas y Aristóteles siguen viviendo». La sentencia de la Audiencia Nacional contra los 65 acusados por las tarjetas 'black' no sólo demuestra que todos somos iguales ante la ley, sino que hay algunos muchos más iguales que otros. Sería una casualidad enorme que las purgas excepcionales no tuvieran ningún tipo de excepción. Urdangarin podrá esperar en Ginebra a que el Tribunal Supremo revise su condena. Personalmente me alegro, porque el que fuera un gran deportista ha pasado de ser un muñeco al que todos golpean a ser un emblema de la envidia, que es un pecado universal, pero según parece lo hemos nacionalizado. Al llamado afectuosamente Iñaki, la Audiencia de Palma le ha dejado en libertad condicional sin fianza. Ventajas del factor campo, que dicen los entrenadores futbolísticos. Mientras, no escandaliza a nadie que al presidente de Telefónica, César Alierta, le hayan distinguido con un plan de pensiones de más de 54 millones y un sueldo anual de medio millón por su actual labor de miembro del consejo de administración. Todas las miradas las acapara él, que no sabe dónde poner los ojos, mientras otros los cierran o le hacen guiños.

Así están las cosas y así van a seguir estando durante una larga temporada. Los que nos tenemos prohibido el regodeo en el pesimismo no es que creamos que todo es bueno, sino que podía ser peor. La calle no se mueve y la Liga de fútbol está que arde. Al compás de espera sólo le perjudican los músicos que tienen mal oído o se hacen los sordos.