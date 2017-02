Rajoy buscará más reuniones secretas con Puigdemont para suavizar la relación

«El diálogo siempre ha existido, es lógico que así sea y vamos a seguir manteniéndolo», dijo ayer el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, sobre el encuentro secreto celebrado el pasado 11 de enero entre el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La Moncloa se empeña en transmitir el mensaje de que, pese a la respuesta obtenida hasta la fecha, no tira la toalla en su autobautizada 'operación diálogo', pero el ministro defendió que todo se lleve a cabo con la máxima discreción. Esa será su estrategia en adelante. Sólo cuando haya posibilidad de acuerdo, según fuentes gubernamentales, se celebrará una entrevista oficial.

Las cosas no pintan demasiado bien y, de hecho, aquella cita previa a la Conferencia de Presidentes y desvelada esta semana por La Vanguardia sólo sirvió para constatar las diferencias entre ambas partes. Pero aún así, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha incluido al PDeCAT en la ronda de contactos que ya ha empezado a celebrar con las fuerzas parlamentarias (el partido de Artur Mas no consiguió grupo propio) para intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017. «Es un partido -alegó el portavoz- que tiene una tradición pactista. Con otro nombre (Convergencia, aliada con Unió), ha apoyado cuentas tanto de signo popular como socialista».

Si PDeCAT accediera a pactar sería todo un logro para el Gobierno. No sólo porque podría sacar adelante los presupuestos con sus votos, más los de Ciudadanos, Coalición Canaria y PNV -que ya apoyó el techo de gasto y, aunque no se lo quiera poner fácil a Rajoy, está dispuesto a negociar- sino porque con ello habría llevado la relación con la Generalitat al terreno en el que siempre ha querido colocarla: el de los «problemas reales» de la gente y no el de la independencia. En todo caso, Méndez de Vigo admitió que las garantías de poder aprobar a partir de finales de marzo o principios de abrir el proyecto de ley, ya sea con el partido catalán o con el PSOE -que sería su aliado preferente- «son pocas».

Diálogo o exclusión

Los socialistas, a las puertas de las primarias para elegir a su secretario general, quieren evitar a toda costa nuevos acuerdos con el PP. Y la Generalitat siempre ha considerado que la voluntad de Mariano Rajoy de tender puentes con Cataluña no es sincera y si lo es llega tarde, pues el proceso soberanista está lanzado. Aun así, la administración catalana reclama casi a diario un nuevo encuentro con Mariano Rajoy para abordar la cuestión catalana. Horas después de que el Gobierno central volviera a tender la mano a Puigdemont, éste insistió en la batalla que libran por presentar al otro como el que se niega a sentarse en la mesa y cargó contra el Ejecutivo central por poner condiciones sobre qué se puede y qué no se puede hablar, en este caso el referéndum, el asunto que impide la celebración de una reunión entre ambos.

Según Puigdemont, Rajoy no quiere dialogar sino «excluirle» de todas las «actividades y diálogos posibles» y a su juicio se está acostumbrando de manera «preocupante» a hablar de amenazas, juzgados, prisiones, querellas, uso de la fuerza y de aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana. En el Palau de la Generalitat no sentaron nada bien las palabras pronunciadas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que tras su última visita a Barcelona dijo que buscaba más interlocutores en Cataluña al margen del Gobierno catalán. «No se puede hacer política en Cataluña y para Cataluña excluyendo lo que representa el PDeCAT», afirmó en este sentido el presidente de la Generalitat, en un acto con la militancia de su partido en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).