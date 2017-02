Horrach pedirá más pena para Urdangarin

Pedro Horrach ya trabaja en el borrador del recurso de casación de la Fiscalía para intentar que el Supremo rectifique al alza la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma y aumente las penas a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, amén de que condene a cárcel a los cinco exdirigentes valencianos que fueron absueltos en primera instancia.

El representante de anticorrupción reveló ayer a este periódico las cinco líneas maestras de ese futuro escrito que prepara para la Fiscalía del Supremo, que será la que en última instancia presente el recurso antes de un par de meses. El texto -desvela el fiscal- va a cuestionar buena parte de los ejes claves de la sentencia conocida la pasada semana.

«Es evidente que cuando se presenta un recurso la intención de la Fiscalía es que se aumenten las penas de los acusados. Pero a mí en este caso, además de que haya más castigo a Urdangarin o Torres, lo que me importa es que el Supremo reconozca que los hechos se produjeron», afirma Pedro Horrach.

El escrito también reclamará que se aumente la responsabilidad civil del exduque y de Diego Torres

«Me interesa más que se reconozcan los hechos que que haya más castigo para Urdangarin»

El fiscal es consciente de que el Supremo no llegará nunca a los 19 años y medio de condena que él reclamaba para el marido de la infanta, pero se muestra confiado en que si el alto tribunal atiende buena parte de sus argumentos, Urdangarin, Torres y los cinco integrantes de la red valenciana verán aumentadas bastante sus penas.

Malversación

«En este punto hay claras contradicciones entre los hechos probados de la sentencia, que recogen prácticas de malversación, y la falta de castigo por esos delitos que el propio fallo confirma que se produjeron», denuncia Horrach.

El recurso rechazará la tesis de la sentencia de que fue plenamente justificado el precio de los tres foros que organizó el Instituto Nóos en Valencia por 3,5 millones como los dos celebrados en Baleares por 2,1 millones.

«La sentencia, por ejemplo, en el caso del primer foro de Baleares, reconoce que los convenios fijaban que había que justificar gastos. Solo justificaron 800.000 euros de 1, 2 millones...¿Y no hay malversación?», se pregunta Horrach.

«Hay facturas duplicadas en Valencia y en Baleares que tampoco han sido valoradas por el tribunal», denuncia.

Estafa

El escrito incidirá en que Urdangarin y Torres incurrieron en una supuesta estafa en la preparación de los Juegos Europeos de Valencia al presentar facturas ajena al proyecto. El tribunal no consideró que hubiera ilícito porque entendió que eran «facturas proforma», pero Horrach lo negará en el recurso. «Los propios proveedores reconocieron que eran facturas finales», apunta el fiscal balear.

Falsedad

Es otro ilícito que afecta directamente a Urdangarin y a su socio. Ambos, con sus empresas Aizoon y Virtual -sostendrá el recurso- sí que cometieron la falsedad que niega la Audiencia Provincial, porque llegaron a participar en el concurso para el seguimiento del equipo ciclista Illes Balears. «El tribunal asegura que no hubo falsedad porque no hubo una trascendencia jurídica, pero no es verdad, porque hubo un procedimiento negociado sin publicidad y eso ya tiene trascendencia jurídica», afirma Horrach.

En lo referido a la red valenciana el recurso también denunciará que la sentencia obvia que se elaboraron 'ad hoc' en 2005 documentos para justificar los convenios de Nóos para el Valencia Summit de 2004.

Prevaricación

El recurso -adelanta Horrach- hará mucho hincapié en que en Valencia, como en Baleares, hubo prevaricación. Y ello aunque la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) no tuviera que someterse a la normativa de contratación pública, como sostiene la sentencia. «Aunque hubiera sido un patrocinio, como alega la audiencia, tendría que haber habido informes previos. Los responsables valencianos dieron esas adjudicaciones a Nóos a dedo, lo mismo que pasó en Baleares». «¿Y entonces por qué en Baleares sí se reconoce la prevaricación y en Valencia no?», se pregunta el fiscal.

Responsabilidad civil

El recorte de la responsabilidad civil que pedía Horrach ha sido uno de los grandes varapalos de la sentencia y será el último punto de calado del recurso. «Los negocios jurídicos de Nóos tanto en Baleares, donde se ha probado la prevaricación, como en Valencia, tuvieron un origen ilícito, por lo que el total del fruto económico de los mismos debe ser declarado ilegal y devuelto íntegramente, no solo una parte como mantiene la sentencia», adelanta el fiscal.