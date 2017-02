La Fiscalía no recurrirá las medidas cautelares

Iñaki Urdangarin seguirá en Suiza y sin fianza alguna hasta que el Tribunal Supremo haga firme la sentencia del caso Nóos. Las medidas cautelares se van a convertir en firmes porque la Fiscalía Anticorrupción no piensa recurrirlas, aunque tenía oportunidad de hacerlo hasta la próxima semana.

Así lo desveló ayer el propio Pedro Horrach. El fiscal reconoció que es «excepcional», por «poco frecuente», el hecho de que un tribunal permita a un ya condenado cumplir las medidas cautelares en el extranjero y controlado por la «autoridad judicial» de Suiza, tal y como establece la resolución conocida el jueves.

Aun así, el representante del Ministerio Público no consideró «ilógico» que Urdangarin pueda seguir en Suiza. Dijo entender que las magistradas puedan creer que no hay riesgo de fuga en Suiza, dado que tiene «arraigo» familiar allí, donde vive toda su familia.

El fiscal, no obstante, no pudo recordar un solo caso en el que un tribunal español haya permitido a un condenado seguir en el extranjero.

Horrach, ayer, quiso dejar claro que da por zanjado el asunto de las cautelares. «En algún momento hay que poner fin a los conflictos. Y creo sinceramente que en este caso no hay que insistir más. El tribunal ha adoptado una decisión plenamente legítima y la ha justificado», afirmó.

«Las magistradas creen que no hacía falta retirar el pasaporte ni fijar una fianza para minorar el riesgo de fuga. No era nuestra posición, pero es totalmente respetable, aunque no la comparta», zanjó el fiscal anticorrupción.