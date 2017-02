El exalto cargo que juzgará a Chaves y Griñán rechaza inhibirse

Sevilla. El juez elegido por sorteo para enjuiciar a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza política de los ERE ha anunciado su intención de no inhibirse de la causa pese a haber sido alto cargo del ejecutivo andaluz durante la etapa de ambos ex mandatarios, por lo que solicitará que sean las partes quienes soliciten su recusación. El magistrado Pedro Izquierdo, que no pertenece a ninguna asociación judicial, entiende que no hay «causa legal» para renunciar al puesto.

El azar ha sido caprichoso con la causa que investiga a la cúpula de la administración andaluza durante una década por haber concedido 741 millones de euros para ayudas sociolaborales y a empresas en crisis mediante un procedimiento inadecuado que permitió la discrecionalidad o incluso que se colaran 'intrusos' entre los prejubilados. Fue el presidente de la Audiencia provincial quien planteó la posibilidad de acudir a un sorteo para el reparto de la causa ante las «excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática», decisión que fue ratificada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El sorteo realizado el jueves determinó que, de entre tres secciones disponibles -una cuarta quedaba descartada al haber sido la encargada de resolver los recursos- sería la Sección Primera la encargada de enjuiciar la causa que afecta a los dos ex presidentes andaluces y otros 24 ex altos cargos de sus gobiernos. Justamente la sección presidida por Izquierdo. Éste, no obstante, pidió «sosiego y calma» y recordó que aún quedaba otro proceso por cubrir: la elección de los magistrados que compondrían el tribunal.

La sala la forman cinco jueces. Y de nuevo ha sido la suerte la que determinó ayer que fuera precisamente este juez, junto a las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, quienes compondrían el tribunal. Fuentes del TSJA confirmaron que, siendo el presidente de la Sección, en principio Izquierdo sería el encargado de presidir la vista oral sobre esta pieza de los ERE, que se celebrará este mismo año.

Nada más conocer su designación, el magistrado, que fue secretario general para la Justicia en la Administración regional entre 2008 y 2014, aseguró que no tenía intención de inhibirse al no «existir causa legal» para ello. Así, avanzó que remitirá un escrito a las partes personadas exponiendo la situación para que planteen, en su caso, un incidente de recusación si consideran que con su elección puede verse «comprometido» el desarrollo normal de la actividad del tribunal. Las partes tendrán ahora un plazo de diez días para plantear su recusación.

Causas para ser recusado

El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fija las causas por las que podría solicitarse dicha recusación, determina entre otras posibles situaciones de incompatibilidad aquellas en las que el juez haya ocupado «cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad». También cuando «haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo».

La Fiscalía Anticorrupción cifra el presunto fraude de los ERE en 741 millones y solicita que los 18 ex altos cargos que están acusados por un delito de malversación de caudales públicos devuelvan esta cantidad de forma solidaria.