Ciudadanos pelea para que la financiación del PP no quede sin investigar

MADRID. PP y Ciudadanos se comprometieron a impulsar una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del partido de Rajoy en los tres primeros meses de legislatura, pero esta medida difícilmente verá la luz antes del próximo periodo de sesiones.

La puesta en marcha de las comisiones de investigación sobre Fernández Díaz, a principios de marzo, y del rescate bancario, a la vuelta de Semana Santa amenazan con posponer 'sine die' la de la financiación ilegal del PP, que fue incluida en el acuerdo que suscribieron los populares en agosto con Ciudadanos para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. El plazo caduca el próximo miércoles sin que de momento existan contactos entre ambas fuerzas para activarla.

En el PP no tienen prisa por hacerlo. Casi desde el mismo día de la firma, los populares han intentado descafeinarla en lo posible y diluirla en una general sobre financiación de todos los partidos. Pero en Ciudadanos no tiran la toalla y tratarán de que la comisión no quede bloqueada aunque son conscientes de que las expectativas para sacarla adelante son prácticamente nulas. En su contra tienen que en el Congreso existe la costumbre de no tener abiertas varias investigaciones parlamentarias al mismo tiempo. «¿Eso dónde está escrito?», se quejó Rivera. El dirigente liberal achacó esa práctica a un «viejo uso del bipartidismo» y recordó que no está recogido en el reglamento de la Cámara baja. Desde la dirección naranja insisten en que seguirán luchando por ponerla en marcha. «Si es con el apoyo del Gobierno y el PP, mejor, pero si no-dicen- buscaremos alternativas».