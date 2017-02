Urdangarin queda libre sin fianza, con pasaporte y fichará ante un juez en Suiza

Iñaki Urdangarin podrá seguir su vida normal en Ginebra con su familia y no tendrá que abonar una fianza para continuar en libertad hasta que la sentencia del 'caso Nóos' sea firme una vez que el Supremo resuelva los recursos que se van a presentar. La Audiencia Provincial de Palma apuntó ayer muy bajo, imponer menos medidas cautelares era imposible técnicamente, y rechazó la petición del fiscal Pedro Horrach de fijar una fianza de 200.000 euros al marido de la infanta.

La reclamación de la Fiscalía Anticorrupción abría la puerta a que el tribunal pudiera castigar a Urdangarin con medidas menos gravosas, como la retirada del pasaporte, que pretendía Horrach, pero la sala tampoco aceptó esa medida cautelar que hubiera hecho cambiar de vida al matrimonio Urdangarin-Borbón. Al final, las tres magistradas se limitaron a imponer a Urdangarin comparecencias mensuales ante las autoridades de Suiza. Lo mínimo legal.

También tuvo suerte Diego Torres, para quien el fiscal había reclamado una caución de 100.000 euros. El exdirectivo del Instituto Nóos se marchó de la Audiencia Provincial de Palma sin fianza alguna, pero en este caso el tribunal sí le obligó a entregar el pasaporte. Las magistradas justificaron en ambos casos la suavidad de las medidas cautelares por el «arraigo» de los dos y, sobre todo, por su «conducta» durante el proceso, acudiendo puntualmente ante la Justicia siempre que han sido llamados.

El fallo valora el «arraigo» y la «conducta» del cuñado del Rey durante todo el proceso judicial.

Torres, para quien se pidió 100.000 euros, se libra también de la fianza, pero se queda sin pasaporte

El listado de obligaciones de Urdangarin para no pisar ya la cárcel a pesar de su condena a seis años y tres meses es muy poco gravoso porque solo tendrá que comparecer el día 1 de cada mes (o día siguiente hábil, en caso de ser festivo) ante la «autoridad judicial competente» de su «actual país de residencia»; deberá de comunicar al tribunal «todo desplazamiento que realice fuera del espacio de la Unión Europea»; e informará de cualquier cambio de domicilio o residencia «aún cuando la misma sea temporal, ocasional o vacacional». La resolución, eso sí, hace un «apercibimiento expreso» de que el «incumplimiento de las medidas cautelares» podría llevar al tribunal a decretar la prisión provisional.

La condena algo superior para Diego Torres (ocho años y medio de prisión) le ha supuesto que las magistradas, además de imponerle idénticas medidas cautelares que a Urdangarin, le hayan retirado el pasaporte con la prohibición de salir de España.

Para las tres juezas, las cauciones reclamadas y la retirada del pasaporte como medida complementaria (en el caso de Urdangarin) son unas medidas excesivas. El fiscal Anticorrupción insistió en la «gravedad de los delitos» y la «elevada pena impuesta» a ambos para forzar unas medidas preventivas más severas, pero el tribunal juzgador adujo en su resolución que, a pesar de que esos dos datos son «fundamentales», no «pueden operar como único criterio de aplicación objetiva y pura para ponderar el peligro de fuga». Y es ahí donde las juezas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyá echaron un capote a los dos condenados: «Los acusados en ningún momento han tratado de eludir la acción de la justicia y así, pese a las penas solicitadas, han comparecido a cada uno de los llamamientos, en todas las instancias, y en el día de hoy (por ayer), a la hora indicada».

Arraigo

Además, entiende el tribunal en su resolución, que tanto el exduque de Palma como su exsocio en el Instituto Nóos «disponen de arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional», especialmente en el caso de Urdangarin, «cuyas particulares circunstancias, sobradamente conocidas, nos eximen de su pormenorizado análisis». «Tal arraigo -prosigue el fallo de las magistradas- y la conducta hasta el momento observada por los acusados, ponderados con la condena recientemente impuesta, permite a la sala estimar que el incremento del riesgo de huida que ello pudiera suponer, puede ser conjurado con la adopción de otras medidas cautelares menos gravosas que garanticen la sujeción de los acusados al control del tribunal».

Para las tres juezas también es un dato significativo el hecho de que las acusaciones no han «acreditado circunstancia o marcador de riesgo distinto al de la pena». O sea, que no hay indicios, más allá de las condenas impuestas, de que los dos acusados quieran eludir la acción de la justicia.

La resolución fue un nuevo varapalo para la Fiscalía, después de que la semana pasada el tribunal redujese a la tercera parte las penas que pedía para Urdangarin y no suscribiera buena parte de sus argumentos sobre las irregularidades del entramado de Nóos en Baleares y, sobre todo, en la Comunidad Valenciana. Horrach daba por hecho que las magistradas no asumirían las fianzas, pero no esperaba que la sala llegara al extremo de reducir al mínimo legal las medidas cautelares, sin siquiera quitarle el pasaporte a Urdangarin.

La Abogacía del Estado (representante de Hacienda en este proceso) tampoco acabó bien parada en la vistilla. Quería que se ejecutara ya el «embargo preventivo» de los dos condenados para hacer frente a sus delitos fiscales, pero las magistradas también dijeron «no». De nuevo, la resolución más benévola para los encausados dentro de los límites legales.