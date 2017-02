El marido de la infanta respiró aliviado al escuchar la decisión de las juezas

Palma de Mallorca. A Iñaki Urdangarin no le importaba el dinero. No le inquietaba que le impusieran una fianza de 200.000 euros. Cuando entró entre abucheos a las 10.15 horas de ayer a la Audiencia Provincial de Palma ya sabía que saldría en libertad porque era prácticamente imposible que la Fiscalía, a tenor de las últimas declaraciones de sus responsables y los del Ministerio de Justicia, solicitara su entrada inmediata en prisión. Al marido de la infanta Cristina solo le importaba no poder regresar a Ginebra junto a su familia. Y su cara, en los distintos momentos de la mañana, fue fiel reflejo de cómo evolucionaban los acontecimientos. a su favor. Al final, cuando salía rumbo de vuelta a Suiza, incluso sonrió al centenar de personas que le gritaban «chorizo». Algunos quisieron ver en esa mirada algo de altivez.

No fue el primer gesto de satisfacción de Urdangarin ayer. Los que estaban dentro de la sala vieron al exduque de Palma bastante tranquilo en apariencia durante todo el día, aunque solo respiró aliviado cuando leyó el fallo del tribunal que, no solo no le imponía los 200.000 euros de fianza que reclamaba el fiscal Pedro Horrach, sino que las tres magistradas no le quitaban el pasaporte y no le prohibían salir del país. Que todo lo que tenía que hacer era fichar el primero de cada mes en algún juzgado cerca de su casa en Ginebra. Sonrió entonces, según la versión de estos testigos, de manera abierta, quizás la primera vez que lo hacía en una sede judicial de Palma en los últimos seis años.

Hasta entonces, hasta que las tres juezas le informaron de que podía volver de inmediato con su mujer y sus cuatro hijos a su residencia de Ginebra, Urdangarin había mantenido un rostro muy serio. Cara serena, pero preocupada. Dicen los testigos que el acusado no se relajó, más bien lo contrario, cuando Horrach reclamó la fianza, no tanto por el dinero sino porque abría la puerta a que el tribunal decretara una medida menos gravosa en términos pecuniarios pero más dolorosa en lo personal, la de no salir de España. Una cautelar que al cuñado del Rey, sin duda, le parecía peor que pagar 200.000 euros, que en cualquier caso podrían descontarse del dinero que ya había depositado en los juzgados.

Mientras el tribunal deliberaba, él paseaba por los pasillos del juzgado con su exsocio Diego Torres.

A la salida de la Audiencia de Palma, saludó a los que le abucheaban y le llamaban «chorizo».

Esas dos horas de zozobra, Urdangarin las pasó lejos de la mirada de extraños, caminando por los pasillos interiores del vetusto palacete de la Audiencia Provincial con su otrora amigo del alma Diego Torres. Su gestos eran serenos, sus andares pausados, pero su cara seguía tensa y seria y denotaba preocupación extrema, según los que lo vieron.

Transformación

Pero el semblante le cambió y también la actitud, cuando al filo de la una de la tarde supo que hasta dentro de varios meses no tendrá que volver a pisar España. Y eso solo si el Supremo no le salva. Urdangarin pareció «rejuvenecer». «Incluso se hizo más alto de lo que ya es», relató una de las letradas que estaba en el interior del edificio.

La transformación también se vio fuera. Nada que ver con sus paseíllos anteriores por las diferentes instancias judiciales de Palma de Mallorca. Ni rastro del Urdangarin que instantes antes había entrado a la Audiencia Provincial con la mirada perdida. Ni rastro de la imagen de colegial desvalido de horas antes cuando llegó al tribunal con una mochila al hombro y un traje con jersey y corbata que bien pudiera haber sido un uniforme escolar. El marido de Cristina de Borbón había retomado la prestancia de los actos oficiales a los que acudía antes de que fuera marginado de la agenda oficial de la Zarzuela.

Cuando abandonó el tribunal con el suave auto de medidas cautelares en una mano y el billete de vuelta a Ginebra en la otra solo le faltó saludar al centenar de personas que se agolpaban en las inmediaciones de la plaza del Mercado para abuchearle e increparle con todos los insultos imaginables. No le importó. No evitó la mirada de los que le abroncaban. Les sonrió, sin más. No pareció una mirada de desprecio. Fueron solo unos segundos antes de que se montara en el Nissan Juke de color negro que le había traído desde el aeropuerto. Pero fueron suficientes para ver que Urdangarin, que ya había respirado aliviado, parecía estar feliz y a miles de kilómetros de Mallorca, viendo los Alpes suizos de nuevo.