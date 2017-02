Rajoy y Puigdemont constatan cara a cara que el acuerdo es inviable

Diálogo, sí, pero negociación ninguna. Mariano Rajoy y Carles Puigdemont comprobaron en su encuentro secreto del 11 de enero en la Moncloa que no tienen materia para el pacto. Un desacuerdo que estaba cantado a tenor de sus manifestaciones públicas, y ambos lo comprobaron en privado en una cita no desmentida por ambos gobiernos y confirmada en fuentes extraoficiales.

El presidente de la Generalitat insistió ayer, pese al fracaso de hace mes y medio, en reclamar fecha y hora a Mariano Rajoy para sentarse a abordar una salida al pleito catalán. Pero en la Moncloa, sin descartar que el encuentro se pueda producir, no ven mucho sentido en celebrar una reunión en la que no hay consenso ni para el orden del día. Rajoy insistió ayer en que quiere hablar de 45 de los 46 puntos que planteó el presidente catalán en su primera, y posiblemente única, visita oficial en abril del año pasado. Solo excluye la consulta. Puigdemont quiere conversar sobre todo de uno de los 46 puntos, el de la consulta.

Después de que trascendiese el encuentro discreto con almuerzo incluido, el jefe del Ejecutivo catalán quiso dejar claro, para calmar a Esquerra y la CUP, que ni ha negociado ni negocia con el Gobierno central. «Las negociaciones con el Estado ni están ni se las espera», lamentó el presidente de la Generalitat. «De la reunión entre Rajoy y Puigdemont solo nos interesa si hablan del referéndum», señalaron desde la CUP. De ahí que Puigdemont negara por activa y pasiva que exista algo más que contactos para cortar de raíz cualquier especulación sobre la exploración de otras vías alternativas al referéndum y a la independencia.

El presidente catalán se encontró con un muro cuando planteó la celebración de la consulta

En las filas soberanistas es ya un clásico el eterno recelo que existe ante una eventual marcha atrás de los exconvergentes, a quienes siempre se ha visto como independentistas de nuevo cuño y que podrían ser más partidarios de volver a los tiempos pujolistas del regateo. Sin embargo, la nueva PDeCAT se mantiene firme en su desafío al Estado y Puigdemont reiteró que no va de farol y que su apuesta es «referéndum o referéndum» y que así lo explica en Barcelona y en Madrid.

El presidente catalán dio a entender en sesión de control parlamentario a su Gobierno que en la charla con Rajoy trató de poner el referéndum sobre la mesa, pero se encontró con un muro granítico en la otra parte. «Cuando nosotros decimos que no hay voluntad de dialogar por parte del Gobierno, ya no digo de acordar, lo decimos con conocimiento de causa», afirmó. «No quieren escuchar», señaló como resumen del resultado de su encuentro con Rajoy. El presidente de la Generalitat apuntó además que no se ha desviado de sus compromisos con la hoja de ruta y que el pueblo catalán acabará «votando». Aunque no aclaró, y fue novedad, si bajo el formato de una consulta o en unas nuevas elecciones.

Hora de acabar

El jefe del Ejecutivo central solo dijo, sin decir si se produjo la reunión, que mantuvo «la posición de siempre», la de hablar de «los problemas reales» que afectan a toda la sociedad catalana y no a los intereses de parte de ella. Ha llegado el momento, prosiguió en los pasillos del Congreso, de «acabar con esto que ya lleva cinco años», en referencia al pulso soberanista que abrió Artur Mar en 2012, «y no ha aportado nada bueno a los ciudadanos de Cataluña». Es la hora, añadió, «de recuperar la sensatez».

Fuentes gubernamentales señalaron que el presidente no daba por cerrado el diálogo porque intentará siempre llegar a un entendimiento, pero admitieron que las posibilidades de un acuerdo son escasas por «la cerrazón» de Puigdemont. Apuntaron además que hay otras vías abiertas, como la que mantienen la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y su homólogo catalán, Oriol Junqueras, centrada en inversiones y asuntos financieros en la que hay más sintonía siempre que no se aborde la celebración de la consulta.