La oposición traslada la presión a Rajoy para que dimita el presidente de Murcia

La oposición ha trasladado a Mariano Rajoy la presión para que el presidente de Murcia dimita tras ser investigado por corrupción en el Tribunal Superior de esa comunidad. Pedro Antonio Sánchez, también secretario general del PP en esa comunidad, solo se plantea renunciar cuando el juez dicte apertura de juicio oral, pero PSOE, Ciudadanos y Podemos exigen que no espere a ese momento procesal y amenazan con la presentación de una moción de censura.

El líder del partido naranja apeló a Rajoy para acabar con esta situación que, a su entender, incumple el acuerdo de investidura que firmó su formación con el PP, y que establece la separación «inmediata» de su cargo de los gobernantes que sean imputados por corrupción sin esperar «a la resolución del procedimiento judicial». Aunque Ciudadanos no quiere presentar una moción de censura de inmediato, Rivera señaló que el PP no puede descartar que lo haga si Sánchez se empecina en seguir en su puesto y el PP no designa otro candidato. «Sería un poco contradictorio que el PP no quisiera un gobierno del PP», avisó.

Los populares cuentan con 22 escaños en el Parlamento murciano mientras que entre PSOE, Ciudadanos y Podemos suman 23. De haber un acuerdo entre las tres fuerzas el éxito de la moción de censura estaría asegurado y Sánchez se convertiría en el primer presidente autonómico apeado del cargo por un caso de corrupción. Que en su caso serían dos porque está investigado por el 'caso Auditorio', en manos del Tribunal Superior de Murcia, y por la la trama 'Púnica', que está en la Audiencia Nacional, pero cuyo instructor trasladará la pieza de Sánchez al tribunal de esa comunidad al estar aforado en esa instancia judicial.

La dimisión solo se contempla en el PP y en el Gobierno murciano cuando el presidente sea «imputado formalmente», es decir, si después de declarar ante el juez el 6 de marzo por el 'caso Auditorio' se mantiene su condición de investigado.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, señaló que ese planteamiento es inaceptable e incidió en que Rajoy debe pensar antes en el interés general de Murcia que en salvar a «un compañero imputado». Girauta señaló que, además del acuerdo de investidura, la ley de transparencia de Murcia establece «meridianamente claro que ese señor debe dimitir 'ipso facto'» desde el momento que se le abre una investigación judicial por corrupción.

Moción de censura

Los socialistas se sumaron a la presión y reclamaron al presidente del Gobierno que «deje de amparar» al presidente de Murcia. Rajoy ha reclamado prudencia y respeto a la presunción de inocencia.

Si Ciudadanos se muestra dubitativo con la moción de censura, los socialistas no tiene dudas de que si la dimisión no se produce en las próximas horas hay que presentarla. Lo mismo que Podemos, que rechaza la fórmula del cambio de Sánchez por otro dirigente del PP que ofrece el partido de Rivera. La formación morada se reunirá con el PSOE y Ciudadanos para acordar esa moción antes de que el presidente autonómico declare ante el juez.

Los populares, por el momento, no presentan fisuras en la defensa del gobernante. Ayer todos señalaron que «no es lo mismo meter la pata que la mano» porque pudo equivocarse en la gestión de la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras o en los contratos con la red Púnica, pero no se ha enriquecido. El coordinador de los populares, Fernando Martínez-Maillo, subrayó que «nadie le acusa de llevarse ni un solo euro».

Pero el caso del presidente de Murcia ya ha tenido un daño colateral para el Gobierno de Rajoy porque la Mesa del Congreso aceptó ayer la petición socialista y de C's para la comparecencia urgente del fiscal general. José Manuel Maza tendrá que explicar la próxima semana en la comisión de Justicia las razones por las que desoyó a las fiscales de la trama Púnica en la Audiencia Nacional y ordenó no acusar de corrupción al gobernante, así como su actuación en el caso que afecta al expresidente riojano Pedro Sanz.