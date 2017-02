El tribunal del 'caso Nóos' decidirá el jueves si Urdangarin entra ya en prisión

madrid. Iñaki Urdangarin y su exsocio en el Instituto Nóos Diego Torres, condenados el pasado viernes por la Audiencia Provincial de Baleares a seis años y tres meses de prisión y ocho años y medio, respectivamente, se volverán a sentar este jueves a partir de las 10:30 de la mañana ante el tribunal juzgador. La razón es la celebración de las vistas de medidas cautelares pedidas por la Fiscalía Anticorrupción tras conocer la sentencia contra ambos, pese a que aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Tanto Urdangarin como Torres deberán de estar presentes en las comparecencias, que no se celebrarán en audiencia pública, es decir, abiertas al público. Dicho trámite está previsto en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de los condenados por el tribunal de instancia. El fiscal Pedro Horrach comunicó ayer que su intención es pedir prisión preventiva eludible con fianza para el exduque de Palma y el que fuera su socio, aunque esperará a escuchar las alegaciones de las partes. Por su parte, los abogados de ambos, Mario Pascual Vives y Manuel González Peeters, rechazaron que sus defendidos deban ingresar en la cárcel.

Por lo tanto, Urdangarin, sobre el que no pesa medida cautelar alguna hasta ahora, y Torres se sentarán pasado mañana en las vistas ante la Sección Primera de la Audiencia de Baleares. El tribunal, tras escuchar a las partes, tomará una decisión. Una hipótesis viendo su situación procesal y los precedentes en casos parecidos es que les impongan medidas cautelares que restrinjan sus movimientos y reduzcan el riesgo de fuga generado tras la condena.

Entre las opciones está una libertad bajo fianza, comparecencias periódicas ante el juzgado más próximo a su domicilio, retirada del pasaporte o prohibición de salida del territorio nacional. Se da la circunstancia de que la familia Urdangarin-Borbón tienen la residencia en Ginebra (Suiza) y que ahora plantean mudarse a Lisboa, para estar más cerca de España, pero tratar de disfrutar de una privacidad de la que carecieron en su última etapa en Barcelona.

Por lo tanto, la resolución del tribunal influirá con toda probabilidad en el destino final del matrimonio, ya que tendrá que regresar a España si a Urdangarin le prohíben la salida del territorio nacional.

La «entereza» del exduque

A la espera de conocer su situación procesal, el abogado de Urdangarin explicó ayer que su cliente recibió «con entereza» la sentencia, pero que «no está de acuerdo» con la misma, y transmitió su «alegría» por la absolución de la infanta Cristina. «Ha sido una alegría para todos», aseguró Vives a la puerta de su despacho en Barcelona. La hermana del Rey fue exonerada de los dos delitos por los que fue juzgada, aunque resultó condenada por la vía civil al pagó de 265.088 euros por ser partícipe a título lucrativo de los ilícitos cometidos por su marido.

Como era de prever, el abogado de Urdangarin anunció recurso de casación ante el Supremo y señaló que seguirá buscando su inocencia de acuerdo con la «premisa» con la que ha defendido al acusado a lo largo de los últimos cinco años. Asimismo, confesó que no está preocupado por el eventual ingreso en prisión preventiva del exduque hasta que no «conozca la realidad» y el fiscal lo solicite en la vista. «Cada día es una aventura, pasan cosas, hay que estar atento a todo lo que sucede», ironizó el letrado, que negó que alguna vez haya hablado con su cliente sobre la prisión en la que elegiría cumplir la condena, dado que está convencido de que no va a entrar en ninguna cárcel.

Por su parte, el abogado de Diego Torres, dijo ayer que el grueso de las acusaciones «ha quedado completamente desarbolado» y que recurrirá la sentencia. Sobre las declaraciones del fiscal Horrach, el domingo a ABC y este lunes a Antena 3, criticó que debe explicarse «en el marco del procedimiento y no ante los medios de comunicación».