El poder de revocar al secretario general

Al presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, le traicionó ayer el subconsciente cuando trataba de esquivar una pregunta sobre la propuesta de Patxi López para delegar en los militantes, y no en el comité federal, la destitución de un secretario general. «Respecto a si se puede derrocar o no a un secretario general, en este caso en el órgano en el que lo hemos hecho, o hay que acudir a las bases, tengo opinión, pero no la voy a manifestar porque no me corresponde hacerlo», dijo. Su frase deja un relato de lo ocurrido en octubre acorde al de Sánchez.