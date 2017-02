Los catalanes creen que el referéndum dividirá a la sociedad catalana

La celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña provocaría la división en la sociedad catalana, según concluye una encuesta de Societat Civil Catalana, realizada por la empresa GESOP. Así, el 55,1% de la población considera que la consulta dividiría Cataluña, frente al 40% que no cree que tendría incidencia en este aspecto y el 4% que no sabe o no contesta.

Entre los que hablan habitualmente el catalán, los que consideran que el referéndum divide a la sociedad son el 39%, mientras que esta cifra asciende al 70,1% entre los que hablan habitualmente en castellano. También destaca un comportamiento diferencial en función del sentimiento de pertenencia. Entre aquellos que se sienten únicamente catalanes, solo el 20% rechaza el referéndum por su efecto sobre la cohesión social; los que se consideran más catalanes que españoles sitúan el porcentaje en el 44,5%; y los que se manifiestan tan catalanes como españoles, en el 74,5%.

Tomando como base los datos de la encuesta, la entidad antinacionalista ha denunciado esta mañana los efectos perjudiciales del plebiscito, por lo que ha pedido al Gobierno catalán que abandone la idea de celebrarlo en septiembre de este año. La vocal de la junta directiva de la entidad, Isabel Fernández, ha criticado que en Cataluña hay un "secuestro de las instituciones por parte del separatismo". "El referéndum no soluciona nada, sino que supone un problema añadido", ha señalado Felipe Moreno.

Respecto a la pregunta sobre si cree que tiene poca o mucha información sobre las consecuencias de una hipotética independencia de Cataluña, hay una mayoría que se considera poco o nada informada: un 49,6%, frente a una parte que se considera bastante o muy informada: un 46,6%. El informe también señala que la mayoría de los catalanes aseguran que TV3 y el resto de medios de comunicación públicos de Cataluña están posicionados a favor de la secesión. Además, la mayoría de los encuestados mantienen vínculos con personas del resto de España.