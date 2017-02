Iglesias confecciona una ejecutiva a su medida y envía a Errejón a pelear Madrid

Si fue una purga, fue pactada. Pablo Iglesias contará con una dirección en Podemos de aplastante mayoría de los suyos. Íñigo Errejón deja de ser el número dos por su condición de secretario político y portavoz parlamentario para hacerse cargo de una secretaría menor y será el candidato a la Comunidad de Madrid en el 2019. Su descenso corre parejo al ascenso de Irene Montero, nueva portavoz en el Congreso.

Sin enfados ni discusiones ni votaciones reñidas, los 84 miembros del Consejo Ciudadano de Podemos aprobaron ayer la composición de la dirección ejecutiva del partido o consejo de coordinación. Iglesias y Errejón han negociado a lo largo de esta semana nombres y puestos, y llegaron a un acuerdo. El derrotado en la asamblea de Vistalegre del pasado fin de semana encajó su degradación sin desgarros. «Es normal», dijo Errejón antes de la reunión pero con pleno conocimiento de lo que se iba a cocinar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que al abrirse «una nueva fase» en un partido haya cambios en las responsabilidades. Prometió «sumar» al proyecto y «ayudar» a los que tendrán que marcar el rumbo de Podemos. «Me van a tener siempre al lado» desde su nuevo puesto de secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político.

Con lo que no se mostró tan contento fue con su candidatura a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas del 2019. «Aún es pronto» para hablar de eso, dijo tras la reunión, aunque reconoció que Podemos iba a «redoblar» la apuesta por los gobiernos autonómicos. Hace apenas dos semanas, antes de la asamblea que perdió, Errejón se mostró crítico con la posibilidad de «ir a boxes» filtrada desde el entorno de Iglesias.

Iglesias, sin embargo, dio casi por seguro que Errejón disputará el cargo que ocupa la popular Cristina Cifuentes. «Me encantaría» que fuera el candidato, apuntó el líder de Podemos. No lo dio por cerrado, no porque no lo tenga acordado, sino porque el candidato se elige en primarias. Pero otros dirigentes 'pablistas' no se frenaron por esa formalidad y saludaron con alborozo la candidatura de Errejón, que de materializarse desplazaría del primer plano de la política nacional a la vida autonómica al hasta ahora número dos de Podemos.

El partido morado tuvo una experiencia exitosa en el Ayuntamiento madrileño en las elecciones locales del 2015 con la hoy alcaldesa, Manuel Carmena. Situar a un progresista con tirón al frente de la lista, como la juez, provocó que miles de votos socialistas emigraran a la candidatura de Podemos. Errejón, según el análisis de Iglesias, podría ejercer ese mismo papel de gancho en el ámbito autonómico.

Sin número dos

El reelegido secretario general, por lo demás, se dio un paseo militar en el Consejo Ciudadano, que eligió una dirección ejecutiva de 15 personas. Iglesias estará arropado por diez de los suyos; Errejón por dos; y entrará el líder anticapitalista Miguel Urbán. El líder de Podemos se cuidó en esta ocasión de nombrar a un número dos y suprimió la potente Secretaría Política que había diseñado su número dos. Iglesias en las vísperas de Vistalegre 2 afirmó que fue «un error» dar «tanto poder» a Errejón y no ha querido repetir la experiencia. No es que el cargo quede vacante, es que no existe el contrapeso al secretario general.

El Consejo ratificó la propuesta de que Irene Montero sea la nueva portavoz en el Congreso, un ascenso que le convierte en la segunda cara del partido, pero no en la número dos en términos políticos. Pablo Echenique fue ratificado como secretario de Organización y será el portavoz de la dirección. Otros miembros del núcleo duro 'pablista', como Rafael Mayoral o Juan Manuel del Olmo, siguen en el equipo, al que se incorpora en una llamativa carrera la diputada Noelia Vera. Errejón contará con el auxilio de Pablo Bustinduy y Auxiliadora Honorato. Iba a tener el de Juan Pedro Yllanes, pero renunció por incompatiblidad con su condición de juez.

También se creó un 'gabinete en la sombra' de 12 hombres y 12 mujeres, llamado espacio 'Pensar en el Gobierno', en el que además de los pesos pesados de la dirección, se incorporan figuras de difícil colocación como el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, el exgeneral Julio Rodríguez, el exdirigente de IU Manuel Monereo, la exsecretaria de Análisis Carolina Bescansa o la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre.