Días de Gobierno aprendiendo a pactar

Mariano Rajoy ha cumplido los primeros cien días de gobierno de su segundo mandato en un clima muy diferente a los del primero. Entonces, anclado en una amplia mayoría absoluta, hizo y deshizo a voluntad; ahora, en minoría parlamentaria, se ha visto obligado a pactar hasta los buenos días, y aun así, ha tenido más sinsabores que alegrías. Con todo, aseguran en la Moncloa, «el balance es positivo».

El PP no pisaba los terrenos del pacto desde la primera legislatura de Aznar entre 1996 y el 2000, cuando tuvo que entenderse con los nacionalistas; después, con la mayoría absoluta de la segunda, prescindió de las negociaciones y los acuerdos, e hizo lo mismo en los siete años que fue oposición a José Luis Rodríguez Zapatero, una etapa de desencuentro total. Con la máquina de los acuerdos un tanto oxidada, Rajoy mantiene que el hecho de no tener la mayoría absoluta, lejos de ser «un problema», es «una oportunidad». En el primer Consejo, el pasado 4 de noviembre, el presidente dio la consigna a sus 13 ministros: «diálogo, negociación y pacto».

Fácil de decir, difícil de hacer. La oposición, entendida como tal la suma de los diputados de PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes, tiene la mayoría en el Congreso con 180 escaños. Rajoy cuenta con sus 137 y en ocasiones con los 32 de Ciudadanos y la diputada de Coalición Canaria. En total, 170. Lleva, por tanto, las de perder, como así ha sucedido en la mayoría de las votaciones en el Congreso. Pero ha ganado las que para él eran importantes, las del dinero. Gracias al apoyo de los socialistas aprobó en diciembre el techo de gasto para los presupuestos y el paquete de medidas fiscales para cumplir los objetivos de déficit. «Con esto me manejo en Europa», comentó ufano.

La dificultad de sumar apoyos ha dejado a medio gas la actividad legislativa del Gobierno



El Ejecutivo ha resuelto la crisis del Yak-42, pero no ha atajado la deriva secesionista catalana

Rajoy ha confesado a su entorno más cercano que se siente «mejor que nunca» a pesar de su fragilidad parlamentaria. Sus primeros cien días de gobierno tuvieron el corolario del congreso del PP del pasado fin de semana, en el que su liderazgo se reafirmó como nunca y el debate sucesorio desapareció. El ideológico apenas existió. Por ese lado, está en su momento más dulce.

Sus problemas están en el frente externo. El hecho de no tener un referente en el PSOE, pese a su buena y fluida relación con el presidente de la gestora, no facilita las negociaciones con el principal partido de la oposición. Con Ciudadanos, el socio formal con el que suscribió un pacto de 150 puntos, la relación tiene sus más y sus menos. El ambiente es cordial, como quedó de manifiesto en la cena de enero en la Moncloa con nutridas delegaciones de ambos partidos (los veintitantos de Ciudadanos llegaron en un autobús a la residencia presidencial), pero a la hora de pactar los de Albert Rivera se han visto relegados más de una vez por los socialistas.

El PNV es la excepción entre los nacionalistas, con los que el jefe del Ejecutivo apenas tiene contacto. Los vascos, sin embargo, se han convertido en unos compañeros de viaje fundamentales para la aprobación de los presupuestos.

Con este cuadro no es de extrañar que la actividad legislativa del Gobierno haya estado a medio gas. Solo ha enviado a las Cortes cuatro proyectos de ley, ninguno de calado político; y únicamente ha logrado que el Congreso apruebe dos decretos-leyes gubernamentales mientras que en el mismo periodo de la anterior legislatura sacó adelante más media docena.

Mimar al PSOE

El jefe del Ejecutivo ha comprobado que su estabilidad parlamentaria pasa por mimar a los socialistas y esa será su guía para completar los cuatro años de la legislatura. El PSOE, con el menor número de diputados desde la transición (85), se ha convertido en el grupo más decisivo. Su apoyo, sea para el Gobierno sea para la oposición, es imprescindible para que cualquier iniciativa legislativa salga adelante.

Ante esta situación, Rajoy ha optado por dos estrategias, el pacto y el veto. Ha cerrado seis grandes acuerdos con el PSOE, desde el techo de gasto, las medidas fiscales, la subida del salario mínimo, el bono social, la elaboración de un nuevo sistema de financiación autonómica y hasta la celebración de la Conferencia de Presidentes. Al mismo tiempo, ha vetado una veintena de proposiciones de la oposición con el argumento de que afectan al cuadro presupuestario porque implican bien incremento del gasto bien reducción de ingresos. Un conflicto que debe dirimir el Constitucional.

En estos cien primeros días, el presidente del Gobierno ha sofocado, además, una crisis que amenazaba con envenenarse, la de las familias de los 62 militares fallecidos hace 14 años en el Yak-42. La mano izquierda de Dolores de Cospedal al aceptar la responsabilidad de Defensa permitió a los deudos sentirse por primera vez reconfortados.

No ha logrado desactivar, en cambio, el conflicto en Cataluña. Es más, se ha enconado. La llamada operación diálogo de Soraya Sáenz de Santamaría no ha servido para acercar posturas porque para los independentistas no es más que una operación de maquillaje. El juicio por la consulta del 9-N, las actuaciones por vía penal del Constitucional y el nunca concretado encuentro entre Rajoy y Carles Puigdemont han cargado de argumentos al soberanismo y han dejado al Gobierno con la única baza del desestimiento de los secesionistas cuando la situación llegue al borde del precipicio.

La Moncloa tenía hace unos meses la convicción de que no habría referéndum en septiembre y que la consulta se sustituiría por una convocatoria de elecciones. Estos cien días han servido para dudar de que vaya a ser así.