Las penas del amor

Ella está enamorada. Y mucho. Aunque le doliera lo del 'Duque emPalmado'. Lo más fácil hubiera sido mandarle a hacer puñetas... Papá (y todos los españoles) seguirían pagando las facturas, la seguridad y los colegios de 30.000 euros el curso. O La Caixa. O el sueldo que le pasa el amigo de su padre, el príncipe Karim al-Hussayni, por trabajar para la Fundación Agá Kan. Pero no. Cuatro criaturas (aunque el mayor, Juan Valentín, cumple los 18 en septiembre, le saca la cabeza y este otoño empezará a estudiar en EE UU) tiran mucho. Cuando vienen mal dadas, más.

Hay que cerrar filas. Como han hecho los seis 'Urdangarines' con su 'txiki'. Un ejemplo, cerrando filas, como el tercio viejo de Zumarraga. Ella no puede decir lo mismo de la Familia Real. Las implicaciones del 'caso Nóos' (y algunos otros flecos tipo Corinna y el elefante) han obligado a abdicar a un rey, han colocado a la Monarquía en el momento más bajo de su historia reciente y han llevado a Felipe VI a huir de ellos como de la peste. Por no hablar de la reina Letizia; ahí la cosa, más que una guerra de cuñadas, pasa a ser una cuestión personal. El tinglado de la Corona, su delicado equilibrio, ha sido puesto contra las cuerdas. Y todos responsabilizan a Cristina por haber metido a una oveja negra en el real rebaño. Con lo que ella ha tenido que tragar...

Cristina ha tenido que perdonarle a Iñaki que se refiriese a ella como 'el marcaje'. Tiene bemoles. Aunque lo de 'Nóos Forramos', como dicen que se refería al caso la reina Letizia, no lo van a superar nunca. Todo es hoy tan distinto al verano de 1996... Fue en Atlanta. En los Juegos de la Coca-Cola.

Todos les volvieron la cara. Sólo doña Sofía visitaba y acogía a Cristina y a sus hijos

Se habían visto en una entrega de medallas, pero el momento de la verdad llegó en la cena para celebrar el oro de los waterpolistas. La mayoría, catalanes. Conocidos y amigos de Iñaki. Aquella noche tórrida, a los periodistas (contra lo que era costumbre con los chicos de Manel Estiarte y Jesús Rollán) nos echaron del hotel donde lo festejaban. Iñaki y sus compañeros de selección se alojaban en un colegio universitario de ladrillo rojo bastante cutre donde reinaba el severo Juan de Dios Román y había muchas ganas de juerga. 'Txiki' Urdangarin estaba en la fiesta. Aquel día empezó todo.

A la vuelta de Atlanta, Cristina se enteró de que unos amigos acudían a El Pou, restaurante del que era socio Iñaki, y se apuntó. 'Txiki' vivía entonces con su novia Carme Camí, que tendría que enterarse por la tele de que Iñaki la había cambiado por otra. Tras aquella cita, Cristina consiguió su teléfono y le llamó. ¿Quedamos para ir al cine? «Ella se enamoró desde el primer momento. Iñaki, alto, guapo y fuerte, era, además, simpático y decidido», recuerdan conocidos de la pareja. Iñaki se pellizcó. Estaba impresionado. En una nube. «¡Me ha llamado la infanta! ¿Qué hago?». Preguntó a los amigos. Tras la peli (con Alexia de Grecia y Carlos Morales de carabinas), Cristina le volvió a llamar. Estaba rendida ante el vasco. «¿Me invitas a cenar?». Más alboroto. Más consultas. Iñaki reserva una mesa para dos... y, otra, para cuatro escoltas.

Dos tórtolos en Zarzuela

Para blindar el noviazgo, y evitar, de paso, las intrigas de los cortesanos madrileños, se veían en secreto. Todo fue muy rápido. El 3 de mayo de 1997, apenas ocho meses después de conocerse, Cristina e Iñaki se paseaban de la mano por los jardines de La Zarzuela, como dos tórtolos. Del día de la boda, un sábado 4 de octubre, queda para el recuerdo una jornada de calor húmedo que ensopó a los invitados y el vestido, con senyera y canotier, que lució Ágatha Ruiz de la Prada en mitad de la realeza mundial, con Farah Diva a la cabeza. Pude ver a la pareja en la catedral de Barcelona y la mirada de Cristina era la de una mujer enamorada hasta las cachas, una mujer feliz viviendo su sueño junto a un tiarrón de ojos azules, un príncipe vasco y plebeyo del siglo XX. Nada que ver con esa pareja demacrada, insomne, que recorrió el pasillo de fotógrafos que flanqueaba la entrada al juzgado de Palma como en una pesadilla penal.

El mordisco de la ambición

En algún momento de aquellos años, 'Txiki' debió sentir el mordisco de la ambición. Con unos hijos de portada de ¡Hola! y la vida resuelta, la pareja, que vivía en un piso de 300 metros cuadrados, decide comprarse (2004) una torre en Pedralbes. Seis millones y otros tres en reformas (había que quitar el gotelé de las paredes, qué ordinariez)... Cuando vinieron mal dadas pidieron 9,8 millones. La vendieron por 6,95 y la pasta fue para atender una fianza de 13,5 millones.

Hubo que estirar las asesorías deportivas porque los 1.800 euros que, dicen, cobraba Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, de La Caixa, no daban para pagar la hipoteca de 5 millones de euros (20.000 euros mensuales), las cuotas del Liceo Francés y los viajes.

El palacete todavía estaba en obras cuando el escándalo les estalló entre las manos (sería más correcto decir entre las facturas y los correos electrónicos). En 2010, el juez Castro abrió las pesquisas tras husmear en el caso Palma Arena. En 2011, las evidencias empiezan a cercar a Urdangarin y a su socio Diego Torres por la explotación del Instituto Nóos (mente en griego). Las facturas que pagaba Aizoon, sociedad patrimonial de 'Txiki' y Cristina, reflejan que la pareja no se privaba de nada. Sólo en el verano de 2008, Tirol, Roma, Sudáfrica y tres noches en el hotel Marqués de Riscal, en Elciego (1.573 euros). Eso es vivir la vida...

Pero lo peor estaba por llegar... El rey Juan Carlos se tiene que rendir a la evidencia y en su discurso de Navidad de 2011 dicta sentencia: «La justicia es igual para todos». Los españolitos, acostumbrados a leer entre líneas, entienden que hay vía libre para la caza de don Iñaki.

Las cañas se vuelven lanzas. Ya no hay saludos ni risas nerviosas. Sólo gritos y hasta insultos de 'chorizos'. Cuando Torres filtra los correos, se refugian en Vitoria, el Estadio frente al asedio. Se mudan a Ginebra (230.000 brutos para Cristina, más casa y colegio). Telefónica le había echado un cable a Urdangarin: un millón de euros a cambio de salir de escena camino de Washington. Pero el merengue no se sostiene. Desaparece de la web de la Familia Real. No la invitan a nada. Está apestada...

Pero Cristina, con sus santos bemoles y pese a la prohibición familiar, se presenta para asistir a la entronización de Felipe VI en junio de 2014. Sólo Sofía la visita y la acoge en sus habitaciones. Nadie quiere verla. No valen las protestas y le retiran el ducado de Palma mientras ella al sexto puesto en la línea de sucesión.

Muchas horas de diván, muchas promesas para tratar de salvar los muebles y presentarse al mundo como una familia unida, aunque hasta el bañador les quede grande... como en las fotos de la playa de Bidart, cuando escenificaron el hundimiento.