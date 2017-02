741 páginas bajo la lupa

Madrid. 741 páginas dan para muchos análisis, más allá del estudio de las facturas falsas o de la reproducción anodina de documentos. La sentencia escrutada con lupa presenta las primeras verdades judiciales del 'caso Nóos', que, no obstante, no serán firmes hasta que pasen el filtro del Tribunal Supremo dentro de un año aproximadamente

APROVECHAMIENTO

La sentencia deja claro que Iñaki Urdangarin no tuvo ningún empacho para aprovechar «la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido» para hacer negocios. Es más, apunta que el exduque, como marido de la infanta y yerno de don Juan Carlos, sabía que tenía la «presión moral suficiente» para doblegar voluntades de funcionarios públicos. Por eso quizás, porque sabía que nadie le podía decir que no a un miembro de la familia real se dedicó a hacer «tareas propias de un lobby en temas deportivos-empresariales», según recoge el fallo. Las magistradas afean en concreto que para la defensa de la candidatura olímpica de Madrid 2016 usara su «proximidad a la Jefatura del Estado» para conseguir trabajos de relaciones públicas.

MÁS REPROCHES

En otros pasajes de la resolución, las juezas continúan con sus duras críticas a Urdangarin y a Diego Torres por la forma de buscar contratos. Dicen que merece un «especial reproche» que el marido de la infanta no estuviera a la altura del puesto institucional que ocupaba. «No sirvió al ordenamiento jurídico -como cabía esperar de quien en aquellas fechas se hallaba integrado en la familia real- sino que se sirvió de él en provecho propio». Las andanadas llegan hasta Torres porque era totalmente «consciente de la ascendencia y de los contactos que, al más alto nivel, le procuraba la alianza» con el cuñado de Felipe VI. «Y no dudó en hacer uso de ella», apostilla la resolución.

CONSCIENTE

La ponente Samantha Romero dedica varios pasajes del fallo a exculpar a la infanta, pero hay una frase que resume su tesis para exonerar a Cristina de Borbón de las acusaciones contra ella de Manos Limpias: «Para ser partícipe de un delito contra la Hacienda pública se requiere una acción consciente dirigida a la defraudación al erario público».

No hay indicios, según el tribunal, de que la infanta supiera lo que su marido hacía en Aizoon y si usaba esa empresa para defraudar porque simplemente no hay pruebas de que ella se ocupara del día a día de la compañía a pesar de ser socia de la misma. Recuerda el fallo que ninguno de los testigos, ni la secretaria personal de Urdangarin ni tampoco el apoderado Mario Sorribas «atribuyeron a la acusada intervención alguna en la gestión de la mercantil ni actuación de la que pudiera inferirse que de un modo u otro influyera en la toma de decisiones». La resolución abunda en que no se le puede considerar «cooperadora necesaria» de los dos fraudes fiscales de Urdangarin porque no hay constancia de hiciese algo para facilitar que su marido engañara al fisco.

PERTURBADOR

La sentencia se despacha a modo contra la actuación de la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, por su fijación en acusar a la infanta contra viento y marea. Los reproches de Romero a la letrada de la acusación popular, a la que ha condenado a pagar las costas de la defensa legal de la infanta, no son tanto por haber seguido la estela en la fase de instrucción del juez José Castro sino por no haber cambiado de opinión cuando ya en el juicio las supuestas pruebas en contra Cristina de Borbón se diluían.

«Hay que precisar que la pretensión acusatoria sostenida por la acusación popular se cimentó en los argumentos emanados de las resoluciones dictadas por esta audiencia, mantenidos durante la fase instructora e intermedia del presente procedimiento», comienza admitiendo la resolución. «Esto es -abunda el fallo- la pretensión acusatoria sostenida por la acusación popular a lo largo de la presente causa no se apartó de la línea argumental antedicha, y, en tal sentido, su posicionamiento procesal no puede calificarse como temerario, perturbador o abusivo», continua el texto, que insiste en que tampoco se puede ver mala fe en Manos Limpias en seguir acusando a la hermana de Felipe VI aunque «el Ministerio Fiscal mantuviera un criterio discrepante al respecto».

Pero, entiende la sala, López-Negrete debió de cejar en su empeño cuando durante el «desarrollo de la prueba plenaria (el juicio) la parte acusadora pudo advertir la debilidad del sustento probatorio que amparaba la pretensión» de imputarle por cooperadora de los delitos de su marido. Recuerda el fallo que la abogada no tuvo problemas para retirar las acusaciones a otros imputados, pero que insistió en mantener hasta el final la acusación contra la infanta Cristina.

Y es ahí donde «sí advertimos un claro componente perturbador al mantener la acusación de ocho años de prisión, máxima legal, prescindiendo por completo del resultado de la prueba plenaria (lo que ocurrió en el juicio)», zanja la sala, en su duro ataque a la abogada de Manos Limpias.

SIN PRUEBAS

Pero si la bronca que las magistradas echan a la abogada por su actuación con la infanta es contundente, igual de dura es la reprimenda por haber acusado sin pruebas desde el principio a la mujer de Diego Torres. El texto dice que las imputaciones de López-Negrete a Ana María Tejeiro fueron simplemente «carentes de toda consistencia, en la medida que (la letrada) no solo no aportó al procedimiento acopio probatorio alguno del que pudiera inferirse -siquiera indiciariamente- su participación en los hechos». Durante el juicio también fue «palmaria» la ausencia de pruebas contra Tejeiro, recuerda la sentencia.

SIN FRAUDE

Las acusaciones del fiscal Pedro Horrach contra la denominada trama valenciana se han caído como un castillo de naipes. Según el tribunal, en la Comunidad Valenciana el Instituto Nóos no cometió delitos. La sentencia asegura que los más de tres millones que las instituciones de esa autonomía pagaron a Urdangarin y a Diego Torres por los Valencia Summits de 2004, 2005 y 2006 no fueron fraudulentos.

Las magistradas aseguran que en esos casos no hubo malversación de caudales públicos porque estos eventos «cumplieron con los objetivos y finalidades propuestos y, en consecuencia, no consta acreditado detrimento o pejuicio alguno para el erario público».

Y además, apunta el fallo, la cantidad pagada por las instituciones valencianas no fue desorbitada. «No advertimos que la cantidad presupuestada como coste de los eventos resulte ser superior al precio de mercado». «La prueba practicada conduce a no estimar acreditados los elementos típicos de malversación de caudales públicos y de fraude», insiste la resolución. Las juezas respaldan sus afirmaciones en el testimonio de los peritos que aseguraron que los Valencia Sumit crearon una buena imagen en la «opinión pública española y valenciana» y que «la inversión global realizada en los Summits fue recuperada en su totalidad», sobre todo por la «cobertura mediática» que tuvieron. Es más, para la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia esos eventos «supusieron un ahorro de 724.855 euros», siempre de acuerdo con los cáculos de las magistradas de la Audiencia de Palma.

OTRA VISIÓN

Aunque la sala echa un capote a los responsables valencianos que contrataron con Urdangarin, hace una puntualización importante porque a día de hoy aquellas adjudicaciones hubieran sido ilegales, pero cuando fueron suscritos «la administración se conducía de otro modo». «Las normas administrativas deben ser interpretadas conforme a la realidad social concurrente en el momento de su aplicación, y no doce años después», señala la sentencia, que es muy tajante al afirmar que «en la actualidad resulta palmario que la actuación desplegada (por los responsables valencianos) se hallaría al margen de la legalidad, pero en aquel momento lo cierto es que la administración se conducía del modo descrito, aprovechando ciertas antinomias legales».

CHANCHULLOS

La resolución se explaya a la hora de detallar los chanchullos a los que recurrió sin problemas el expresidente balear Jaume Matas para saltarse cualquier norma básica de contratación pública y adjudicar a dedo las cumbres deportivas al Instituto Nóos. «La decisión previa, verbal y unilateralmente adoptada» por Matas de adjudicar a Urdangarin los Illes Balears Forum «fue revestida, con posterioridad, de ciertas formalidades» para «dotarla de apariencia de legalidad». En esa línea se simuló que las decisiones habían sido tomadas por los órganos Illesport con la participación del Instituto Balear de Turismo. El director gerente de la Fundación confeccionó para ello «actas de reuniones que nunca fueron celebradas».