López Negrete da por cumplida su misión y deja Manos Limpias

«Mi trabajo termina aquí». Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias en el 'caso Nóos', avanzó ayer su desvinculación del pseudosindicato y dijo que no se encargará del recurso que este pudiera presentar contra la sentencia. «Yo no voy a recurrir. Aquí termina todo, y yo no represento más a un cliente de esas características», señaló en declaraciones a Efe la letrada, imputada el pasado septiembre en el 'caso Ausbanc', en el que se dilucidará, entre otros supuestos delitos, si se intentó chantajear a la infanta Cristina con tres millones de euros para sacarla del banquillo.

López Negrete se congratuló en un comunicado de que el juicio, en el que el colectivo al que representaba ha sido condenada a pagar las costas de la defensa de la infanta por ser su única acusadora, ha demostrado que «todos somos iguales ante la ley». Asimismo, subrayó que pese a las «presiones terribles» que recibió para retirar la acusación, su esfuerzo «ha valido la pena», porque de lo contrario, la conducta de la hermana del Rey «hubiera quedado impune». En este sentido, calificó la sentencia de «histórica» porque «una infanta de España ha sido condenada». Y es que la abogada precisó que Cristina de Borbón no ha sido absuelta, desde el momento en que se le obliga a devolver el beneficio que obtuvo de los delitos de su marido.