El fiscal se inclina por encarcelar al exduque

Pedro Horrach nada desde que conoció la sentencia del 'caso Nóos' en un mar de dudas y el mazazo de una sentencia que ha reducido a menos de un tercio sus peticiones de penas no le ha ayudado a aclarar sus ideas. La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción quieren que Horrach pida la entrada en prisión inmediata de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, y el fiscal del caso, al menos hasta última hora de ayer, veía «muy probable» hacerlo. Pero seguía sin verlo del todo claro porque teme que el tribunal le propinen un nuevo revés, como el de la sentencia, en la vistilla para tratar las medidas cautelares que ya ha pedido y que debería celebrarse la próxima semana.

La tesis de los máximos responsables del Ministerio Público es que Horrach debe aplicar sin demora lo que se ha dado en denominar 'doctrina Fitur'. O sea, mano dura con los condenados en primera instancia por casos de corrupción de gran relevancia a fin de evitar cualquier tipo de suspicacia. La pasada semana la Fiscalía pidió y consiguió el encarcelamiento preventivo de los tres cabecillas de Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, 'El Bigotes') tras ser condenados a trece años de cárcel los dos primeros y doce el tercero por los contratos irregulares para el montaje del stand de la Comunidad Valenciana en esa feria turística.

Pero el caso de Nóos, entiende Horrach, es diferente. Primero, porque las condenas a Urdangarin (seis años y tres meses) y a Torres (ocho años y medio) no son tan abultadas. Segundo, porque ninguno de los dos está a la espera de otras posibles condenas. Y tercero, porque como no hay posibilidad de que les caigan más años en otros procesos, el riesgo de fuga no es tan elevado como en el supuesto de los cabecillas de Gürtel. Eso sí, hay un elemento cuanto menos anómalo en el caso del yerno del Rey ya que vive en el extranjero, en la ciudad suiza de Ginebra, algo inusual en un procesado (ahora condenado) en una causa penal.

«Gravedad»

Horrach fue preguntado ayer sobre cuál será su postura, pero no despejó las dudas sobre qué hará la semana que viene. «Estamos valorando la posibilidad de pedir el ingreso en prisión», reconoció. «La gravedad de las penas (de Urdangarin y Torres) ya implica un cierto riesgo, con lo que se deben adoptar la medidas necesarias para minimizar este riesgo», apostilló sin terminar de confirmar de manera tajante que pedirá el ingreso inmediato de ambos en un centro penitenciario.

Hasta el pasado jueves, el fiscal del 'caso Nóos' seguía con la máxima de que cualquier condena en primera instancia en temas de corrupción que supere los seis años de cárcel llevaba aparejada automáticamente la petición del ingreso en la cárcel. Pero el propio Horrach repasó ayer en su despacho la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Palma en la que los jueces baleares han negado la prisión a reos con penas más abultadas que las de los responsables del Instituto Nóos.

El fiscal, a pesar de que es un partidario declarado de esa ley no escrita de los seis años, no siempre la ha respetado y ha variado de parecer según los casos. Para el exconsejero de Industria y Comercio Josep Juan Cardona, el Ministerio Público solicitó su ingreso inmediato en prisión poco después conocerse su sentencia a 16 años de cárcel por el caso 'Colacao'.

Para Jaume Matas, la Fiscalía no pidió cárcel cuando fue condenado en primera instancia por la Audiencia de Palma a seis años de cárcel por la contratación de un periodista para hacerle discursos, y eso que el expresidente balear tenía ya entonces un larguísimo expediente judicial futuro. Luego, el Supremo redujo esa condena a solo nueve meses, pero el tribunal palmesano sí que le envió entonces a la cárcel, después de que el Ejecutivo le denegara el indulto.

Parecido fue lo que ocurrió con la expresidenta del Parlamento balear María Antonia Munar. Fue condenada a cinco años y medio por el 'caso Maquillaje' y el Ministerio Público no pidió su encarcelamiento. Un año después le cayeron seis años en el 'caso Can Domenge' y entonces Anticorrupción pidió y consiguió que la encarcelaran de manera automática.

Lo que sí tiene claro Horrach es que recurrirá al Supremo las penas a Urdangarin y Torres. También estarán en su objetivo los miembros de la denominada trama valenciana, todos ellos absueltos al entender la sala que no favorecieron de forma irregular a Urdangarin. Horrach tendrá que preparar ese recurso contrarreloj pues solo tiene cinco días hábiles.