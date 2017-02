Una batalla con dos perdedores

Hay ocasiones en las que las palabras no consiguen ocultar los pensamientos, y mucho menos disimular la realidad. Ayer fue una de ellas. Ni el juez José Castro, instructor de un caso que le absorbió casi diez años de su vida, ni el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pueden darse por satisfechos con el desenlace del mismo. Y, sin embargo, el primero asegura que no se siente «perdedor» y el segundo, que días después de que concluyera el juicio anunció su salida de la Fiscalía, se declara incluso contento con las condenas, «en términos generales».

Pero los números cantan. Castro cerró el sumario con 17 acusados, de los que diez han sido absueltos. Y Horrach, salvo en el caso de la infanta Cristina, mantuvo la petición de condena para todos ellos hasta el visto para sentencia. El representante del Ministerio Público ha visto además cómo el tribunal no solo exoneraba de toda culpa a casi dos tercios de sus acusados, sino que ha rebajado sensiblemente las penas que él solicitaba. En el caso de los dos principales encausados, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, de 19 años y medio y 16 años y medio, respectivamente, a 6 años y tres meses, y 8 años y medio.

Al fiscal le queda al menos un consuelo pírrico, que dado el balance general no se puede llegar a considerar una victoria, y es el de haberse llevado el pulso que ha mantenido con José Castro a cuenta de la acusación o no de Cristina de Borbón. La resolución del tribunal avala su negativa a acusar a la hermana del Rey, lo que le costó no solo las críticas del juez instructor sino incluso la ruptura de la relación de amistad que mantenían. Llegaron a ser inseparables. Su unión, y a veces su utilización mutua, fue la que sacó a flote un proceso que al principio parecía increíble: indagar sobre los negocios supuestamente irregulares del entonces yerno del mismísimo Rey de España, Juan Carlos I. Un sumario en el que los dos arriesgaron sus nombres y su reputación. Ahora, en cambio, ni se dirigen la palabra. Los antaño aliados son hoy enemigos confesos, o cuanto menos se ignoran. El 'caso Nóos' provocó también al final el divorcio de sus impulsores.

Divorcio traumático

Las desavenencias comenzaron en algún momento de principios de 2013. La decisión de Castro de señalar a la infanta provocó el primer cisma del dúo, el triunvirato si incluimos a la abogada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete, que luego caería en desgracia al salir a la luz la red chantajista supuestamente tramada por el pseudosindicato y por Ausbanc. En un bando se aliaron el juez y la letrada, empecinados contra viento y marea en ir contra la infanta. En el otro se quedó solo Horrach, igualmente obsesionado por exculparla de todo.

A partir de ahí se acabaron los 'gin-tonics' en el ático de Horrach y las confidencias en los bares junto a los juzgados de Palma, al tiempo que empezaban a volar los puñales en forma de indirectas, autos, recursos y escritos judiciales. La cosa se fue enconando, y la decisión de la Audiencia Provincial de Palma en enero de 2016 de desoír a la Fiscalía y sentar a Cristina de Borbón en el banquillo sin aplicarle la 'doctrina Botín' fue interpretada por los tres en clave de guerra: victoria para Castro y López-Negrete y derrota de Horrach.

Durante la vista, el ambiente en la sala entre el fiscal y la abogada, otrora amigos íntimos, se hizo muy muy tenso. Pero López-Negrete tenía el apoyo de Castro y de los jueces que había refrendando sus tesis. Eso cambió en abril de 2016, cuando estalló en pleno juicio la redada contra el tándem Ausbanc-Manos Limpias. El tribunal avaló que López-Negrete siguiera en los estrados, pero Horrach aprovechó para su particular revancha, exigiendo una y otra vez que sacaran del proceso a su examiga. Ella siguió, pero ya también sin el amparo de Castro.

Aunque ayer aseguraba que no se siente «decepcionado», al juez instructor le cuesta digerir un fallo con reducciones de condena tan «drásticas» y con tantas absoluciones, en especial la de la infanta Cristina. «No me siento perdedor, ni me sentiría ganador si hubiera sido condenada», señaló. Pero no ocultó su discrepancia con el tribunal y con el «crédito» que las tres juezas han concedido a a «la ignorancia de que ella (la hermana del Rey) hacía gala». Y comparó su caso con el de la exministra Ana Mato, acusada en la 'Gürtel', o la mujer del cabecilla de esta trama, Rosalía Iglesias. En otras declaraciones periodísticas fue aún más rotundo: «La sentencia da por bueno que la infanta Cristina era una mujer florero».

Horrach, por razones obvias, se mostraba «satisfecho» por la exoneración de Cristina de Borbón. «No me arrepiento de nada en Nóos», declaró a este periódico meses atrás, tras anunciar su adiós a la Fiscalía Anticorrupción. Al menos en relación con la infanta, el tiempo le ha dado la razón.