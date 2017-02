La 'brigada secreta' trabajó en un centenar de casos sin judicializar entre 2012 y 2016

madrid. No fueron solo investigaciones sobre casos sin resolver ni tampoco únicamente pesquisas sobre Marta del Castillo, el 11-M o el chivatazo a ETA como ha dicho el exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino. La denominada 'brigada secreta' de la Policía trabajó desde principio de 2012 a mediados de 2016 en más de un centenar de casos sin ningún control policial y reportando exclusivamente a Pino, hombre de confianza en el cuerpo del exministro Jorge Fernández Díaz. Así lo han confirmado en los últimos días diferentes funcionarios que formaron parte de ese equipo a los actuales responsables de Interior, que investigan el paradero de los informes redactados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), la unidad policial bajo sospecha por haber sido utilizada para airear trapos sucios de oponentes políticos y para indagar sobre asuntos turbios.

Los responsables del departamento que dirige ahora Juan Ignacio Zoido no se dan por vencidos. El nuevo número dos de la Policía, Florentino Villabona, por orden expresa del ministro, ha exigido a los antiguos responsables de la BARC esos informes elaborados al margen de la autoridad judicial y que nadie en la Policía dice saber dónde están.

Los hombres de Villabona solo han conseguido saber que toda la documentación que generó la 'brigada secreta' estuvo custodiada en los ordenadores de la unidad de Asuntos Internos de la Policía en su sede del barrio de Chamberí, en el corazón de Madrid y lejos del centro neurálgico del cuerpo, en la sede de Canillas. Pero allí, al parecer, ya no hay nada. O eso le han contado a Villabona y a Zoido.

Esos papeles comprometedores estuvieron bajo el control de Asuntos Internos porque el propio Pino, para mantener el secretismo de las pesquisas de la BARC, la incardinó dentro del organigrama de esa unidad. Hasta abril de 2015, el máximo responsable de Asuntos Internos fue el comisario Marcelino Martín-Blas, hoy archienemigo de Eugenio Pino en las guerras que sacuden al cuerpo, pero entonces era un hombre de su absoluta confianza.

Los nuevos responsables de la Policía no han conseguido informes pero comienzan a hacerse una idea del trabajo de la BARC, disuelta la pasada semana por orden de Villabona y que hasta entonces estuvo dirigida por la comisaria Nuria Mazo, íntima de Pino, y desde hace unos días relegada a un destino burocrático. Aunque la brigada usó como tapadera la revisión de casos sin resolver y, en teoría, estaba dedicada a esclarecer unos 400 asesinatos sin autor conocido, la BARC jamás arrojó luz sobre uno de esos sumarios. De Marta del Castillo, según fuentes del Interior, no llegó a elaborarse ningún informe. Sobre el 11-M se investigó la denomina mochila de Vallecas (la que no estalló) para intentar implicar a viejos mandos policiales, pero no se llegó a nada. Y del 'caso Faisán', el documento -que tampoco se ha encontrado- apuntaba a altos responsables de la seguridad del Estado en el Gobierno de Rodríguez Zapatero de estar detrás del chivatazo.

Solo en dos ocasiones, por la información que cuenta Interior por el momento, la BARC estuvo supervisada por un juez, en el caso de Marta del Castillo y en el caso 'Macedonia', una supuesta red de narcotráfico en Cataluña que implicaba a varios cuerpos policiales. El resto del centenar de casos no contaba con ningún respaldo judicial y todos los documentos eran remitidos al principio a Martín-Blas y tras su guerra con Pino, al propio subdirector, como ordenó él mismo en una circular el 19 de mayo de 2015, días después de que el jefe de Asuntos Internos abandonara el cargo.

Bárcenas

De acuerdo a la información recabada hasta ahora por la Policía, los hombres de Pino llegaron a investigar de forma secreta si Luis Bárcenas, tras volver a ser imputado por 'Gürtel' en 2012, tenía documentación sensible contra el PP. También indagaron sobre falsas cuentas en el extranjero del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

La BARC, no obstante, no estuvo detrás de otros documentos turbios como el denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o los informes apócrifos de la UDEF para involucrar a Artur Mas en asuntos de corrupción y cuentas bancarias en el extranjero.