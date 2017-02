Mato atribuye a su exmarido cualquier pago de la trama 'Gürtel'

La autonomía monetaria y el reparto de gastos familiares fue el parapeto de Ana Mato ante el tribunal para rechazar que se beneficiara con la trama 'Gürtel'. La exministra de Sanidad, quien dimitió del cargo en noviembre de 2014 tras ser acusada como partícipe a título lucrativo en la causa, declaró ayer en el juicio por la primera época de la red corrupta (1999-2005) que su exmarido Jesús Sepúlveda, el exalcalde de Pozuelo juzgado en el procedimiento, era el encargado de «contratar y pagar» las fiestas de cumpleaños de sus hijos, unos eventos que la Fiscalía considera que fueron abonados por las empresas del grupo de Francisco Correa a cambio de contratos públicos.

Mato compareció en la vista oral de la Audiencia Nacional en calidad de partícipe a título lucrativo, es decir, por beneficiarse presuntamente de la trama corrupta sin conocer la procedencia ilícita del dinero. En total, 28.467 euros en pagos de fiestas, viajes y regalos entre 2001 y 2005, según documentó el instructor Pablo Ruz y las fiscales del caso. Una cantidad que ya adelantó como fianza en caso de ser condenada.

A preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, Mato reiteró que Sepúlveda se encargaba de determinados pagos familiares, como las «sospechosas» fiestas de cumpleaños, la comunión de su hija o viajes vacacionales a Eurodisney en París. Unos asuntos que «a mí no me comentaba», aseguró. «Doy por hecho que si él es el responsable de estos gastos es él quien los paga y no un tercero», añadió Mato, en referencia a los presuntos cohechos. En cambio, dijo, ella se ocupaba «de la factura del colegio, la compra diaria y otras cosas». «Nos casamos en régimen de gananciales pero yo era independiente económicamente», defendió. El matrimonio se separó en 2009.

La fiscal le preguntó si conocía a Correa, 'cabecilla' confeso de la trama 'Gürtel', y Mato señaló que sí, que lo conocía porque había trabajado «mucho tiempo en el PP». «También a Álvaro Pérez ('El Bigotes')», afirmó. Sobre este acusado dijo que estaba «segura» de que no le regaló nada, «y si alguien se lo ha regalado ha sido a él (Sepúlveda), no a mí», aseguró. Mato es asesora de un foro de educación relacionado con el PP europeo en Bruselas.

Silencio del PP

El PP como persona jurídica también estaba citado ayer como partícipe a título lucrativo, pero su abogado, Jesús Santos, se negó a responder. Una circunstancia que supone implícitamente el reconocimiento de los hechos, según la tesis de la Fiscalía, que apeló a la figura del «confeso» en el derecho civil.

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, recordó que esta «peculiar» figura establece que en las preguntas que no responda «entendemos la posibilidad, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, de tenerla por confesa». El abogado del PP afirmó que el partido no tiene ningún conocimiento de los hechos que se le atribuyen (haberse beneficiado de 328.440 euros que la trama de Correa pagó al PP de Pozuelo y Majadahonda para la campaña a las elecciones de 2003).