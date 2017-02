«Le doy las gracias a Rajoy y también a Sanz»

Madrid. «Sorpresa total». Emilio del Río confesaba ayer, sofocada ya la ración de adrenalina propia del día anterior, cuando conoció de repente que pasaba a formar parte de la dirección del PP nacional, que no esperaba el nombramiento que Mariano Rajoy anunció el sábado. Aunque luego matizaba esa impresión inicial: «En política, hay que estar siempre preparado para todo». Y añadía: «Lo asumo con todo el honor y sentido de la responsabilidad. Desde luego, estoy encantado».

- ¿Pero no tenía ni la más mínima intuición de que podía ser elegido?

- Ya digo que yo estoy siempre dispuesto para participar en el proyecto en que creo, el proyecto del Partido Popular. Creo en él con compromiso y con convicción. Pero sí, la verdad es que fue una sorpresa.

- ¿Ya ha hablado con Mariano Rajoy¿ ¿Qué le ha dicho?

- Sí, ya he hablado con él esta mañana (por ayer), durante la reunión de la nueva dirección. Le he dicho que le estoy muy agradecido por esta confianza que deposita en mí y por su apoyo.

- Va a desempeñar la vocalía de cultura y participación social. ¿Ya conoce qué clase de cometidos le aguardan o es prematuro saberlo?

- Aún no he tenido tiempo de leer la letra pequeña de mis competencias, pero es bastante obvio que en cultura tendré que trasladar a la opinión pública los principios, ideas y propuestas del Partido Popular y recibir también las inquietudes del conjunto de la sociedad. Y en participación social, a nadie se le escapa la enorme implicación que tiene en Partido Popular con sus distintos interlocutores, como los agentes sociales, así que una implicación mayor todavía será una garantía de éxito para el conjunto de España. Yo voy a hacer todo lo posible para que, como le decía, todavía haya una mayor implicación con la sociedad.

- El congreso acaba de concluir. ¿Qué sensación le deja?

- Me voy con la sensación de que ha sido un congreso de propuestas, de ideas y de unidad. Salimos con un programa de éxito para sacar a España adelante, pero también hemos demostrado que tenemos buenos equipos, magníficos equipos. Gente con ganas, dedicación y energía, que ofrece seguridad y confianza a los españoles. Del congreso salimos con la intención de trasladar a la sociedad los principios en que creemos. Libertad, igualdad, valores democráticos y unidad nacional.

- ¿Y en lo personal? Se lo pregunto porque su nombramiento puede servirle para compensar los sinsabores de este último año y medio.

- ¿Sinsabores? ¿A qué se refiere?

- A cierta frustración. Melancolía. Usted salía como favorito en la carrera como sucesor de Pedro Sanz y el elegido fue otro.

- No hay ningún sinsabor que tenga que mitigar. Mis ambiciones están más que satisfechas. Siempre lo han estado y ahora más. Voy a dar lo mejor de mí mismo porque mi compromiso ahora es mayor: con el PP nacional y con el PP riojano. Esa es mi ambición: seguir trabajando desde mi partido. Porque además tenemos en La Rioja un Gobierno con el que me siento totalmente implicado, que está mejorando día a día nuestra comunidad.

- ¿Si tuviera que atribuir este nombramiento a Sanz, al PP riojano o a usted mismo, cómo distribuiría esos porcentajes?

- No me gusta hablar en esos términos. Ya le he dicho que le he agradecido el nombramiento a Rajoy y también le doy las gracias a Pedro Sanz. Lo tomo como un reconocimiento al conjunto del PP riojano. Yo no estoy en política por una cuestión personal.